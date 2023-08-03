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Politico назвало возможные сроки и места проведения саммита по Украине

Politico: саммит по Украине может пройти в сентябре на полях ГА ООН или встречи G20
Сюжет
Военная операция на Украине
Главы государств обсудят урегулирование на Украине осенью: на полях саммита G20 в Нью-Дели либо позже в Нью-Йорке на сессии ГА ООН. По данным Bloomberg, в США для представления «формулы мира» может приехать Зеленский
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Встреча на уровне глав государств, посвященная Украине, может пройти в сентябре — на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке либо саммита G20 в Индии, сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

По словам собеседника, также обсуждается проведение «более структурированного саммита» об урегулировании конфликта Москвы и Киева позже в этом году.

В эти выходные Саудовская Аравия проведет переговоры по урегулированию на Украине, встреча пройдет в Джидде 5–6 августа, сообщала The Wall Street Journal. Politico пишет, что в ней примут участие США, страны Европы, Бразилия, Индия, Турция и Япония. Украина считает, что эта встреча подтолкнет к организации глобального «саммита мира», которого она давно добивается, передает газета.

Саммит G20 пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. 78-я сессия ГА ООН открывается в Нью-Йорке 5 сентября, ее завершит так называемая неделя высокого уровня, в которой участвуют президенты, главы правительств и министры иностранных дел. Bloomberg ранее сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать на сессию, чтобы продвигать там «формулу мира».

Речь идет о плане Киева, призванном остановить военные действия. Впервые Зеленский представил формулу осенью 2022 года. Она состоит из десяти пунктов, в их числе: радиационная, ядерная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и фиксация окончания конфликта.

Россия исключает переговоры на основе формулы Зеленского. МИД заявлял, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования, но не собирается говорить на условиях Киева. Переговорный процесс должен идти «с учетом новых территориальных реалий», настаивают российские власти.

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В Кремле в конце июля заявили, что будут следить за переговорами по мирному урегулированию, но сейчас, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, предпосылок для этого нет. Тем не менее, считает он, любые попытки «достойны положительной оценки».

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Украина Военная операция на Украине переговоры G20 Генассамблея ООН
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