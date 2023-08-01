Bloomberg сообщил о возможном визите Зеленского на Генассамблею ООН

Украинская сторона намерена продвигать в Генассамблее ООН в сентябре «формулу мира», пишет агентство. Россия исключает урегулирование на ее основе. В Кремле говорили, что у Путина пока нет планов участия в сессии

Владимир Зеленский (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский может в сентябре приехать в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Blooomberg со ссылкой на источники.

78-я сессия ГА ООН открывается 5 сентября, кульминацией сессии станет неделя высокого уровня, в которой участвуют президенты, главы правительств и министры иностранных дел. По данным Bloomberg, Зеленский намерен принять участие и в других заседаниях и встречах на полях Генассамблеи.

Агентство пишет, что украинский лидер собирается продвигать свою «формулу мира», которую он впервые представил в ноябре 2022 года на саммите G20. Она состоит из десяти пунктов, в их числе: радиационная, ядерная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и фиксация окончания конфликта. Россия исключает переговоры на ее основе. МИД страны заявлял, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования, но не собирается говорить на условиях Киева.

По данным Bloomberg, власти Украины настаивают на обсуждении «формулы мира» во время заседания ООН, но некоторые союзники Киева выступают против «из-за сложной логистики». Некоторые хотели бы, чтобы к поддержке украинского мирного плана присоединились как можно больше стран так называемого Глобального юга. Альтернативным вариантом они называют обсуждение мира на Украине в Совете Безопасности ООН.

Источники Bloomberg не ожидают, что на сессию ГА ООН приедет президент России Владимир Путин, они связывают это с ордером на его арест, который выдал Международный уголовный суд. Российские власти называют решение суда юридически ничтожным и напоминают, что Москва не ратифицировала его основополагающий документ — Римский статут.

В Кремле 31 июля заявили, что у Путина пока нет планов участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.