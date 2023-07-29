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WSJ сообщила о планах переговоров по Украине без России

WSJ: Саудовская Аравия в начале августа проведет переговоры по урегулированию на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин прошлой ночью заявил лидерам стран Африки, что Россия к переговорам готова, мяч на стороне Киева. Российская сторона до этого подчеркивала, что любые переговоры должны учитывать территориальные реалии и озабоченности Москвы

Саудовская Аравия в начале августа проведет переговоры по урегулированию на Украине, в которых будут участвовать государства Запада, развивающиеся страны, такие как Бразилия и Индия, и сама Украина, пишет Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники, обсуждающие этот вопрос. В статье это мероприятие называется мирными переговорами, но газета пишет, что Россию на них приглашать не собираются.

Переговоры намечены на 5-6 августа и пройдут во втором по величине городе страны — Джидде. Они пройдут на фоне того, как и Россия, и Западные страны пытаются переманить на свою сторону крупные развивающиеся страны, которые до сих пор занимали нейтральную позицию по Украине, говорится в материале газеты.

Украинские и западные чиновники надеются, что эта встреча может помочь привести к «саммиту мира» позднее в этом году, на котором лидеры стран подписали бы документ о принципах окончания конфликта. Эти принципы они надеются положить в основу мирных переговоров уже между Москвой и Киевом, пишет газета.

Президент России Владимир Путин на переговорах с африканскими лидерами, которые прошли прошлым вечером в Петербурге, отмечал, что Россия готова к переговорам, «мяч на стороне» Украины. Он говорил, что для Москвы принципиален нейтральный статус соседней страны.

Россия ценит сбалансированный подход государств Африки к поиску решения конфликта и их отказ от поддержки «антироссийской кампании», заявил Путин. Он пообещал отнестись к предложением африканских политиков «очень серьезно и с большим вниманием».

Материал дополняется.

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