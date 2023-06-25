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В офисе Зеленского захотели провести «саммит мира» на Украине

Глава офиса Зеленского: Украина должна стать площадкой для проведения саммита мира
Киев хотел бы провести глобальный «саммит мира» на Украине, заявил глава офиса украинского президента Ермак. WSJ ранее писала, что саммит может состояться после встречи лидеров стран — членов НАТО в Литве, стартующей 11 июля
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press)

После консультаций в Копенгагене по ключевым принципам построения мира с представителями десятков государств, следующим шагом должен стать глобальный «саммит мира», который необходимо провести на Украине, написал в своем телеграм-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, на встрече в Копенгагене присутствовали советники по вопросам национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии. Сама встреча стала продолжением саммита G7 в Хиросиме между лидерами Украины, стран G7 и Глобального Юга.

«Во время консультаций мы еще раз рассказали нашим международным партнерам о деталях формулы мира Президента Владимира Зеленского. Я выразил убеждение, что именно она должна стать основой для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины», — заявил Ермак.

Он подчеркнул, что все советники сошлись во мнении, что такой формат консультаций является успешным и должен быть продолжен. «Мной были озвучены площадки, которые могли бы стать потенциальным местом проведения Глобального саммита мира. Первой я предложил Украину, как наиболее желанный для нас вариант», — отметил глава офиса украинского президента.

В декабре 2022 года Зеленский в обращении к лидерам стран G7 заявил, что предлагает Москве пойти на «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию». Тогда же он предложил созвать саммит для обсуждения «формулы мира», которую он представил на саммите G20.

Она состоит из 10 пунктов, в том числе: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, возвращение справедливости; противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.

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The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники ранее писала, что саммит мира по Украине может состояться до начала встречи лидеров стран — членов НАТО в Литве, стартующей 11 июля. Четкого списка участников саммита нет, пишет газета, но европейские официальные лица стремятся привлечь к участию «нейтральные» страны, вроде Бразилии, Индии и Китая.

Кремль исключал вывод войск и заявлял, что военную операцию необходимо довести до конца. МИД России неоднократно заявлял, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, однако не собирается говорить на условиях, которые выдвигает Киев.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
саммит мирные переговоры Украина Владимир Зеленский Андрей Ермак Военная операция на Украине
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