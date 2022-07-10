Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
В Самаре экстренно посадили самолет из-за агрессивного пассажира Общество, 17:52
Ле Пен назвала неэффективными санкции против России Политика, 17:33
Чемпионка Уимблдона Рыбакина уклонилась от вопроса о ситуации на Украине Спорт, 17:22
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 17:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:42
Володин допустил, что разрешить ситуацию на Украине можно было мирно Политика, 16:36
Легионер «Зенита» намекнул на уход из клуба после разгрома «Спартака» Спорт, 16:34
В Киеве раскритиковали решение Канады вернуть турбину «Северного потока» Политика, 16:34
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Город без пробок: как этого добиться в Москве Партнерский проект, 16:32
Чему научили инвесторов события первого полугодия: 5 уроков кризиса Pro, 16:31
На Украине девушку с трехлетним стажем работы назначили замминистра Политика, 16:26
Футболист «Зенита» назвал разгром «Спартака» блестящим началом сезона Спорт, 16:22
Тренер «Зенита» назвал нормой для клуба разгром «Спартака» в Суперкубке Спорт, 16:11
Солист «Би-2» заявил о потраченных нервах после выступления на Суперкубке Спорт, 15:53
Военная операция на Украине ,  
0 

Володин допустил, что разрешить ситуацию на Украине можно было мирно

Однако мирное разрешение конфликта не выгодно ни США, «ни тем, кто им подпевает», убежден спикер Госдумы
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума РФ)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел возможным мирное разрешение сегодняшней ситуации на Украине, но это, по его мнению, не выгодно ни США, «ни тем, кто им подпевает». Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», его словам приводит «Дума ТВ».

Среди «апологетов» силового решения конфликта он назвал также Великобританию, в частности, объявившего о своем намерении подать в отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

«Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами», — сказал Володин. Однако, убежден он, «эти политики не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев», которые «для них это расходный материал».

В то же время, уверен спикер, президент Владимир Путин «сделал все, чтобы защитить граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждан России». «И если бы ни его решение о начале специальной военной операции, могло произойти страшное», — считает он.

Худшее, что могло бы произойти, — «мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», отметил парламентарий.

Далее Володин обратился к истории, указав, что «всегда происходили войны, и особенно по периметру влияния империи, которая теряла свое доминирующее положение». Так, после Второй мировой войны Англия уступила лидерство США, которые сейчас стремятся ослабить Россию через конфликт на Украине. «Поэтому, сейчас самое главное — не допустить большой беды», — заключил спикер Госдумы.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он тогда назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Президент утверждал, что Москва не собирается оккупировать украинские территории и «никому и ничего навязывать силой».

В своем обращении к россиянам Путин тогда заявлял, что «сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят» о создании внутри США в последние годы «настоящей империи лжи», с чем он согласился. В то же время Соединенные Штаты, по его словам, — «это все-таки великая страна, системообразующая держава», «сателлиты» которой не только «безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу», но еще и подражают ей. «Поэтому с полным на то основанием, уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая «империя лжи», — убежден глава государства.

Россию же после развала СССР «тут же попытались дожать, добить и разрушить уже окончательно», продолжил он. «И до последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ изнутри», — указал Путин, подчеркнув, что никогда и никому это не удастся сделать.

Для США и их союзников попытки сдерживания России приносят «очевидные геополитические дивиденды», в то время как для самой России — «это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа», заявлял президент. Он называл действия западных стран реальной угрозой не просто интересам страны, а ее существованию, подчеркнув, что «это и есть та самая красная черта», которую они перешли.

7 июля Путин заявил, что в России наслышаны о том, что «нас хотят победить на поле боя» и что Запад «хочет воевать с нами до последнего украинца». По его словам, такое развитие событий стало бы «трагедией для украинского народа», но, «похоже, все к этому и идет». «Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», — заметил он.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Вячеслав Володин Военная операция на Украине мирное урегулирование
Материалы по теме
Путин заявил, что не видит ничего плохого в социалистической идее
Политика
Путин рассказал о «побочном эффекте» спецоперации на Украине
Политика
Шойгу назвал приоритеты при проведении военной операции на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter