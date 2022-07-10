Володин допустил, что разрешить ситуацию на Украине можно было мирно

Однако мирное разрешение конфликта не выгодно ни США, «ни тем, кто им подпевает», убежден спикер Госдумы

Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума РФ)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел возможным мирное разрешение сегодняшней ситуации на Украине, но это, по его мнению, не выгодно ни США, «ни тем, кто им подпевает». Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», его словам приводит «Дума ТВ».

Среди «апологетов» силового решения конфликта он назвал также Великобританию, в частности, объявившего о своем намерении подать в отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

«Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами», — сказал Володин. Однако, убежден он, «эти политики не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев», которые «для них это расходный материал».

В то же время, уверен спикер, президент Владимир Путин «сделал все, чтобы защитить граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждан России». «И если бы ни его решение о начале специальной военной операции, могло произойти страшное», — считает он.

Худшее, что могло бы произойти, — «мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», отметил парламентарий.

Далее Володин обратился к истории, указав, что «всегда происходили войны, и особенно по периметру влияния империи, которая теряла свое доминирующее положение». Так, после Второй мировой войны Англия уступила лидерство США, которые сейчас стремятся ослабить Россию через конфликт на Украине. «Поэтому, сейчас самое главное — не допустить большой беды», — заключил спикер Госдумы.

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24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он тогда назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Президент утверждал, что Москва не собирается оккупировать украинские территории и «никому и ничего навязывать силой».

В своем обращении к россиянам Путин тогда заявлял, что «сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят» о создании внутри США в последние годы «настоящей империи лжи», с чем он согласился. В то же время Соединенные Штаты, по его словам, — «это все-таки великая страна, системообразующая держава», «сателлиты» которой не только «безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу», но еще и подражают ей. «Поэтому с полным на то основанием, уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая «империя лжи», — убежден глава государства.

Россию же после развала СССР «тут же попытались дожать, добить и разрушить уже окончательно», продолжил он. «И до последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ изнутри», — указал Путин, подчеркнув, что никогда и никому это не удастся сделать.

Для США и их союзников попытки сдерживания России приносят «очевидные геополитические дивиденды», в то время как для самой России — «это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа», заявлял президент. Он называл действия западных стран реальной угрозой не просто интересам страны, а ее существованию, подчеркнув, что «это и есть та самая красная черта», которую они перешли.

7 июля Путин заявил, что в России наслышаны о том, что «нас хотят победить на поле боя» и что Запад «хочет воевать с нами до последнего украинца». По его словам, такое развитие событий стало бы «трагедией для украинского народа», но, «похоже, все к этому и идет». «Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», — заметил он.