Мединский сообщил о продолжении переговоров с Украиной

По словам главы российской делегации, переговоры не прекращались и продолжают проходить в дистанционном формате. Однако для очной встречи нужно «больше конкретики», считает Мединский

Владимир Мединский (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Переговоры между Россией и Украиной не прекращаются, они проходят в дистанционном формате. Об этом «Интерфаксу» сообщил помощник президента России и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

«Переговоры в дистанционном формате не прекращены», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о проведении переговоров в очном формате, Мединский сообщил, что «для этого необходимо больше конкретики иметь на руках, чтобы встречаться в очном формате».

Мирные переговоры между Киевом и Москвой начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации на территории Украины. Стороны провели несколько раундов очно и несколько — в онлайн-режиме. Наибольшего прогресса делегации достигли в ходе встречи с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта.

По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия сделала «два огромных шага к миру» и решилась на них после письменных предложений Киева, которые касались в том числе нейтрального статуса Украины. Также на встрече в Турции украинская сторона не связывала с понятием «международно признанные границы Украины» статус Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, отмечал Мединский.

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Тем не менее уже 26 апреля российский президент Владимир Путин заявил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась после переговоров в Стамбуле. «Они [украинская делегация] отошли от прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности [статус] Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались», — подчеркнул российский лидер.

О том, что переговоры с Украиной не развиваются и находятся в стагнации, 6 мая сообщил замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Он также привел в пример заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который сказал, что «не видит перспективы для переговоров», а также слова главы Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, который «вообще отверг любую возможность мирного договора с Россией».