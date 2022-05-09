Мединский сообщил о продолжении переговоров с Украиной

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Кадыров заявил, что в Грозном назовут улицу в честь бывшего главы ДНР Политика, 13:32
В Херсонской области заявили, что присоединение к Крыму не планируется Политика, 13:28
Глава РПЛ заявил о планах обратиться в полицию по поводу судьи Матюнина Спорт, 13:24
Минобороны заявило об уничтожении вертолетов под Одессой ракетами «Оникс» Политика, 13:20
Хакеры атаковали Rutube, платное ТВ и телепрограмму Яндекса Технологии и медиа, 13:07
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов Политика, 13:03
Фергюсон фразой «это только начало» оценил свое поражение нокаутом в UFC Спорт, 13:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:02
Италия исключила удары по территории России из поставляемого Киеву оружия Политика, 13:00
Как в Москве прошел Парад Победы. Фоторепортаж Общество, 12:58 
Карасева назначили судьей полуфинала Кубка России с участием «Спартака» Спорт, 12:46
Зеленский пообещал не дать никому присвоить победу над нацизмом Политика, 12:45
Мединский сообщил о продолжении переговоров с Украиной Политика, 12:15
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 12:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Мединский сообщил о продолжении переговоров с Украиной

По словам главы российской делегации, переговоры не прекращались и продолжают проходить в дистанционном формате. Однако для очной встречи нужно «больше конкретики», считает Мединский
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Переговоры между Россией и Украиной не прекращаются, они проходят в дистанционном формате. Об этом «Интерфаксу» сообщил помощник президента России и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

«Переговоры в дистанционном формате не прекращены», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о проведении переговоров в очном формате, Мединский сообщил, что «для этого необходимо больше конкретики иметь на руках, чтобы встречаться в очном формате».

МИД заявил о стагнации в переговорах России и Украины
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Мирные переговоры между Киевом и Москвой начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации на территории Украины. Стороны провели несколько раундов очно и несколько — в онлайн-режиме. Наибольшего прогресса делегации достигли в ходе встречи с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта.

По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия сделала «два огромных шага к миру» и решилась на них после письменных предложений Киева, которые касались в том числе нейтрального статуса Украины. Также на встрече в Турции украинская сторона не связывала с понятием «международно признанные границы Украины» статус Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, отмечал Мединский.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания
Инструкции
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Как менеджменту защититься в кризисной ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Andrew Teoh / Unsplash Выхода нет: как законно провести сокращение
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Бренд успокаивающий: какие месседжи сегодня хочет видеть потребитель
Статьи
Pro
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу
Инструкции
Pro
Какие риски параллельного импорта грозят России
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи

Тем не менее уже 26 апреля российский президент Владимир Путин заявил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась после переговоров в Стамбуле. «Они [украинская делегация] отошли от прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности [статус] Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались», — подчеркнул российский лидер.

О том, что переговоры с Украиной не развиваются и находятся в стагнации, 6 мая сообщил замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Он также привел в пример заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который сказал, что «не видит перспективы для переговоров», а также слова главы Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, который «вообще отверг любую возможность мирного договора с Россией».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
переговоры Владимир Мединский Военная операция на Украине
Материалы по теме
Аксенов оценил переговоры с Украиной по статусу Крыма
Политика
МИД заявил о стагнации в переговорах России и Украины
Политика
Лукашенко удивился, почему Украина не заинтересована в мирных переговорах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter