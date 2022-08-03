Глава МИД Китая назвал исторически неизбежным воссоединение КНР и Тайваня

Объединение Китая и Тайваня неизбежно в исторической перспективе, заявил глава МИД Китая, регируя на визит спикера нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси. По его словам, Вашингтон должен отказаться от «фантазии» этому помешать

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Воссоединение материкового Китая и Тайваня исторически неизбежно, говорится в заявлении главы МИД КНР Ван И. Заявление Ван И было опубликовано на сайте ведомства на утро после прибытия в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Соединенным Штатам не следует фантазировать о том, чтобы воспрепятствовать великому делу воссоединения Китая. Тайвань является частью Китая. Национальное воссоединение является общей тенденцией и исторической неизбежностью», — говорится в заявлении министра. Он отметил, что «проблема Тайваня» возникла из-за слабости и хаоса, которые царили в стране в тот момент, и выразил уверенность в том, что этот процесс «закончится омоложением нации в будущем».

По его словам, Пекин «никогда не оставит места» расколу и вмешательству внешних сил, вне зависимости от того, каким образом США «потворствуют независимости Тайваня». «Это оставит в истории только более уродливые записи о грубом вмешательстве США во внутренние дела других стран», — подчеркнул глава китайского МИД.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках азиатского турне вечером 2 августа. После прилета на Тайвань она посетила парламент Тайваня и встретилась с президентом Цай Инвэнь. Объясняя цели своего визита, Пелоси заявила, что Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность Вашингтона поддержке «динамично развивающейся тайваньской демократии». По ее словам, на переговорах с руководством страны делегация обсудит вопросы, которые затрагивают общие интересы США и Тайваня, а также укрепление открытости и свободы Индо-Тихоокеанского региона.

Китай в качестве реакции на визит Пелоси начал масштабные военные учения со стрельбами у берегов острова. Тайвань, в свою очередь, обвинил Пекин в стремлении «подорвать мир и стабильность в регионе» и повысил уровень боеготовности войск. В Минобороны Тайваня действия КНР сочли попыткой создать угрозу для крупных портов острова и «в одностороннем порядке подорвать мир и стабильность в регионе».

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Тайвань (или Китайская Республика) — это частично признанное государство, чей суверенитет признают 14 стран. Формально Китайская Республика была основана в 1911 году, но фактически на территории Тайваня это государственное образование существует с начала 1950-х — туда после гражданской войны в Китае бежали сторонники партии Гоминьдан. О своей независимости от КНР Тайвань объявил в 1949 году, во время гражданской войны в Китае. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией.

США в число государств, которые признают независимость Тайваня, сейчас не входят, хотя Вашингтон долгое время считал легитимным именно правительство, бежавшее на Тайвань, и оказывал финансовую помощь Тайбэю. Отношения Пекина и Вашингтона изменились в конце 1970-х годов. 1979 году США установили дипломатические отношения с КНР, разорвали их с Тайванем и перенесли свое посольство из Тайбэя в Пекин.

Договору США и Тайваня о взаимной обороне, который действовал с 1954 года, пришел американский «Закон об отношениях с Тайванем», который также предполагает оборонительную помощь со стороны Вашингтона в случае внешней угрозы безопасности Тайваню.

Публично Вашингтон придерживается политики «одного Китая», согласно которой Тайвань является частью КНР, однако неофициально поддерживает Тайбэй через культурное и торговое взаимодействие.