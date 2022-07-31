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Как азиатское турне Пелоси обострило отношения США и Китая

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала азиатское турне, в ходе которого может посетить Тайвань. Поездка проходит на фоне военных угроз со стороны Китая и обострения отношений Вашингтона и Пекина
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Как проходит визит Пелоси в Тихоокеанский регион

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала в субботу турне по странам Восточной Азии. В рамках поездки ожидается, что она посетит Малайзию, Сингапур, Японию и Южную Корею. Под вопросом находится визит в частично признанный Тайвань, который Китай считает частью своей территории.

Пелоси планировала посетить Тайвань еще в апреле, но перенесла поездку на неопределенный срок из-за того, что заболела коронавирусом. Официально спикер палаты представителей не заявляла о своем намерении сделать остановку в Тайбэе, ссылаясь на вопросы безопасности, но и не опровергала такую возможность. В случае если визит состоится, Пелоси станет первым действующим спикером палаты представителей США, который посетит Тайвань, с тех пор как республиканец Ньют Гингрич побывал там в 1997 году.

Пелоси не назвала Тайвань среди регионов, которые посетит в Азии
Политика
Нэнси Пелоси

Официально США не признают независимость Тайваня и придерживаются так называемой «политики одного Китая», но поддерживают прочные торговые отношения с Тайбэем. Для Пелоси нынешнее турне может стать последней зарубежной поездкой в карьере. 82-летняя спикер палаты представителей готовится уйти на пенсию этой осенью. При этом политик известна своей непримиримой позицией по отношению к Пекину, и визит в столицу Тайваня мог бы стать кульминацией ее усилий на этом направлении. Символично, что потенциальный визит на Тайвань третьего по значимости политика в США запланирован накануне ежегодного праздника Народно-освободительной армии Китая, который отмечают 1 августа.

По данным Politico, визит Пелоси в Тайбэй по состоянию на пятницу не был окончательно подтвержден, но Пентагон продолжал подготовку к нему. О том, что визит находится под вопросом, сообщали и источники NBC. Предполагалось, что столица Тайваня станет первой остановкой Пелоси в рамках тихоокеанского турне. В субботу днем по московскому времени борт Военно-воздушных сил США Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на котором, предположительно, находилась Пелоси, вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан. На сервисе Flightradar24 не было указано конечное место назначения полета. За его ходом при помощи сервиса следило рекордное число людей: к 16:00 мск за полетом наблюдали более 100 тыс. человек. В итоге самолет ВВС США приземлился в столице штата Гавайи, городе Гонолулу. Дальнейшие передвижения борта сервис Flightradar24 сделал недоступными для просмотра.

Как в Китае отреагировали на планы Пелоси посетить Тайвань

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Прогнозы

После появления первых сообщений о возможном визите Пелоси на Тайвань, в Китае выступили с его осуждением. Официальный представитель министерства иностранных дел страны Чжао Лицзян заявил, что такой визит «серьезно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно повлияет на основу китайско-американских отношений и подаст неверный сигнал силам независимости Тайваня». Также в Пекине заявили о готовности принять ответные меры.

Позднее в минобороны Китая дали понять о характере ответных мер: «Если США будут настаивать на своем собственном курсе, китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки», — заявили в ведомстве. В свою очередь президент США Джо Байден, комментируя планы Пелоси посетить Тайвань сказал, что, по мнению американских военных, эта поездка сейчас «не представляется хорошей идеей», отметив, что он не знает каков ее статус. При этом Байден не стал призывать Пелоси отказаться от нее.

Позднее риторика Пекина в отношении Вашингтона стала более жесткой.  Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай в частном порядке предупредил администрацию Байдена о возможных военных последствиях решения Пелоси посетить Тайвань. Эти угрозы была более значительными чем те, которые поступали от китайской стороны ранее. Публично в МИД Китая заявили, что ответственность за последствия визита Пелоси будет лежать на США.
По данным CNN, в Вашингтоне пытались разъяснить Пелоси риски такой поездки. Против ее визита выступал советник по нацбезопасности Джейк Салливан. В результате 28 июля между Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор, который продлился более двух часов. Согласно сообщениям китайской стороны, Си заявил Байдену, что США должны соблюдать свою «политику одного Китая», добавив: «Те, кто играет с огнем, в конечном итоге обожгутся».

В свою очередь Байден заверил своего визави в том, что США не отходят от своей позиции по соблюдению «политики одного Китая». В день начала большого турне Пелоси Пекин начал учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, которую с Тайванем разделяет пролив. США также усилили свое военно-морское присутствие в регионе.

Может ли визит Пелоси на Тайвань привести к военному конфликту США и Китая

За последние семьдесят лет между Китаем, Тайванем и США произошли три крупных кризиса, последний из них в 1995-1996 годах. Тогда Китай и США предприняли ряд военно-морских маневров в зоне Тайваньского пролива. По словам директора Центра американских исследований Университета Фудань в Шанхае У Синьбо, визит Пелоси на Тайвань может спровоцировать новый кризис по аналогии с событиями тех лет. При этом эксперт отмечает, что военная мощь Китая за последние 26 лет существенно возросла. С ним согласен и профессор международных отношений Китайского университета Жэньминь Ши Иньхун, по словам которого «Китай ответит беспрецедентными контрмерами — самыми сильными, которые он когда-либо принимал со времен кризиса в Тайваньском проливе».

Директор азиатской программы Немецкого фонда Маршалла США Бонни Глейзер, экс-консультант по Китаю минобороны и госдепа США в колонке для The New York Times отмечает, что визит Пелоси может стать «опасной авантюрой». По мнению эксперта ни одна из сторон не желает военного конфликта, но в текущей ситуации есть риск его возникновения. Си Цзиньпин готовится осенью пойти на третий срок во главе Китая, и не может в этих условиях показать свою слабость. Также в Пекине считают, что США отходят от своей политики по отношению к Тайваню и вскоре могут признать его независимость. Этому способствуют подготовка изменений в Закон об отношениях с Тайванем, который определяет политику США, а также ряд заявлений Байдена о готовности оказать военную помощь острову, которые позднее были скорректированы администрацией американского президента.

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Нэнси Пелоси Джо Байден Си Цзиньпин Тайвань военный конфликт США Китай

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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