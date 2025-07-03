Bild узнал, как Берлин пытается помочь Киеву «тайной сделкой» по Patriot

Bild: Германия готова профинансировать Patriot для Украины и обратилась к США

Германия направила США запрос о приобретении двух систем Patriot и ракет для них, чтобы передать их Украине. Вашингтон сейчас приостановил поставку вооружений Киеву из-за проверки собственных запасов

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Германия хочет помочь Украине получить еще две системы ПВО Patriot в дополнение к четырем имеющимся, сообщает Bild со ссылкой на источники. Для этого, пишет издание, Берлин готовит «тайную сделку» с Вашингтоном.

Берлин намерен профинансировать поставку как комплексов, так и ракет для них. Германия направила Вашингтону соответствующий запрос несколько недель назад, но есть опасения, что заявка будет отклонена.

2 июля Politico и NBC News сообщили о приостановке американских поставок оружия Украине из-за того, что Вашингтон проверяет свои запасы и опасается их сокращения. В Госдепе заявили, что не полностью поставили на паузу поставки, она касается «одного аспекта». Тем не менее, украинские источники в разговоре с The Economist утверждали обратное: прекратились все поставки, по мнению Киева, это может быть попыткой американской стороны добиться политических уступок от Украины.

По данным CBS News, США заморозили поставки некоторых видов вооружений не только Украине: они лишили приоритета в получении оружия и боеприпасов и некоторые другие страны. Со слов источника телеканала, решение было принято в рамках проверки Пентагона в отношении передачи оружия всем странам, которые получают помощь США.

На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен заявила, что таким образом США дали ЕС четкий сигнал для усиления собственной поддержки Украины.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что, как понимают в Кремле, причиной решения США стали «пустые склады, нехватка» оружия. «Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине — тем ближе окончание специальной военной операции», — добавил он.