Украина выразила готовность купить оружие у США на фоне паузы в поставках
Украина готова закупить у США системы противовоздушной обороны на фоне приостановки Вашингтоном поставок части вооружений, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Он сообщил, что поговорил по телефону с главой комитета по иностранным делам палаты представителей Брайаном Мастом. Основной темой разговора стала военная поддержка Украины и усиление ее противовоздушной обороны.
«Системы ПВО — вопрос жизни для миллионов украинцев. Мы готовы закупить дополнительные комплексы в США — как стратегический шаг для укрепления нашей защиты», — написал Ермак в телеграм-канале.
Он уточнил, что по итогам разговора подтверждено, что поддержка Украины в конгрессе остается неизменной. «Мы договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию в отношении обороны, безопасности и совместных решений», — добавил глава офиса украинского президента.
О том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC 1 июля. По их данным, решение приостановить часть помощи, обещанной Киеву предыдущей администрацией, было принято еще в начале июня в Пентагоне, но вступило в силу только сейчас. По данным Financial Times, некоторые поставки направлялись на Украину, когда это произошло.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила приостановку поставок части вооружений Украине. США хотят «поставить интересы Америки на первое место», сказала она тогда.
В Пентагоне решение объяснили «пересмотром возможностей» для того, чтобы убедиться, что «военная помощь США соответствует с нашими приоритетам в обороне». В Госдепе подчеркнули, что пауза в поставках части вооружений не означает полной приостановки военной помощи.
Bloomberg сообщил, что этот шаг Вашингтона застал Киев и его союзников врасплох, а один из членов НАТО оказывает давление на Пентагон, чтобы ведомство пересмотрело решение.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном. Украинский МИД вызывал временного поверенного в делах США на Украине Джона Хинкеля.
Москва осуждает военную помощь Киеву. «Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение США.
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