CBS узнал, что США пересмотрели военную помощь не только Украине

США «перевели в другую категорию» ряд государств, лишив их приоритета в вопросе поставок оружия, сообщил представитель Белого дома. Решение принято в рамках проверки Пентагона

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США не только заморозили поставки некоторых видов вооружений Украине, но и лишили приоритета в получении оружия и боеприпасов некоторые другие страны, сообщает CBS со ссылкой на представителя Белого дома.

Чиновник не уточнил, о каких именно государствах речь, отметив, что их «перевели в другую категорию». Он также не пояснил, как долго продлится пауза в поставках Киеву.

Со слов представителя Белого дома, решение было принято в рамках проверки Пентагона в отношении передачи оружия всем странам, которые получают помощь США. Министр обороны Пит Хегсет начал ее несколько недель назад по указанию президента Дональда Трампа, чтобы убедиться, что Пентагон при предыдущей администрации «отдавал приоритет потребностям Америки».

Представитель Пентагона Шон Парнелл на брифинге вечером 2 июля подтвердил, что пересмотр экспорта американского оружия может затронуть не только Украину, но и другие страны. Однако он отказался уточнить, приостановили ли США поставки другим получателям.

В Минобороны допустили, что Трамп, «в зависимости от результатов проверки» Пентагона, может распорядиться отправить на Украину все оружие, передачу которого заморозили, или его часть.

Politico и NBC сообщали, что Пентагон заморозил поставки Киеву ракет для систем ПВО Patriot, ракет Hellfire и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы этих вооружений в США слишком сократились. Решение стало неожиданным не только для Украины и союзников по НАТО, но и для некоторых членов американской администрации: по данным Politico, Минобороны не согласовывало его с Госдепом. При этом в Белом доме это отрицают. Госдепартамент настаивает, что речь не идет о полном прекращении помощи.

Вашингтон и Киев готовят телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний накануне сообщил, что детали по поставке оборонной поддержки, включая компоненты ПВО, уточняются.