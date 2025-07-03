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Военная операция на Украине ,  
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Фон дер Ляйен назвала сигналом для Европы заморозку помощи США Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Урсула фон ден Ляйен
Урсула фон ден Ляйен (Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images)

Заморозка военной помощи Вашингтона Киеву является четким сигналом для Европы усиливать собственную поддержку Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен во время пресс-конференции. Трансляцию вел Reuters.

«Это явный сигнал — нам нужно усилить собственную поддержку. Наращивать оборонные возможности Европы необходимо не только в масштабах ЕС, но и на общеевропейском уровне», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

CBS узнал, что США пересмотрели военную помощь не только Украине
Политика
Фото:Matt Rourke / Reuters

Ранее, 1 июля, Politico и NBC News сообщили, что США приостановили поставки части вооружений Украине, включая ракеты для систем ПВО Patriot. Затем The Economist со ссылкой на украинских чиновников написал, что США прекратили поставки Украине не отдельных категорий вооружения, а всей военной помощи. Как писал Politico, Пентагон не уведомил о решении заморозить передачу вооружений Киеву Госдепартамент США и конгрессменов.

Кроме этого, как писал CBS со ссылкой на представителя Белого дома, США заморозили поставки не только Украине, но и лишили приоритета в получении оружия и боеприпасов некоторые другие страны. Однако тогда источник не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

Москва осуждает любую поддержку Украине. Россия считает, что это лишь затягивает конфликт.

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Персоны
Полина Харчевникова
Урсула фон дер Ляйен военная помощь Украина США сигнал Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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