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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили о прекращении США поставок всей военной помощи

Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений, а не отдельных видов
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве считают, что США предприняли такой шаг, чтобы добиться политических уступок. Пентагон объяснял приостановку помощи приоритетами в обороне
Фото: Matt Slocum / AP / ТАСС
Фото: Matt Slocum / AP / ТАСС

США прекратили поставки Украине всей военной помощи, а не только отдельных категорий вооружения, заявили украинские чиновники изданию The Economist на условиях анонимности.

Собеседники издания не верят заявлению Пентагона о том, что приостановка поставок — временная и ограниченная мера, а считают, что ее целью является добиться политических уступок от Киева. Economist напоминает, что в марте поставки приостанавливались после перепалки лидеров США и Украины в Овальном кабинете.

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Политика
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Как пишет Politico, Пентагон не уведомил о решении заморозить передачу вооружений Киеву Госдепартамент США и конгрессменов, которые обычно хорошо осведомлены о подобных вопросах. Это стало для них неожиданностью. По данным издания, идет подготовка телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Решение застало врасплох европейских союзников и Украину. Как передает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника, один из членов НАТО оказывает давление на Пентагон, чтобы ведомство пересмотрело решение.

1 июля Politico и NBC News сообщили, что США приостановили поставки части вооружений Украине, включая ракеты для систем ПВО Patriot. По информации Financial Times, решение о паузе в поставках вступило в силу, когда некоторые из них уже направлялись на Украину. Пентагон объяснил решение о паузе в поставках части вооружений Киеву «пересмотром возможностей», для того чтобы убедиться, что «военная помощь США соответствует с нашими приоритетами в обороне».

Россия выступает против поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что они не изменят итогов конфликта, а лишь затянут его.

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