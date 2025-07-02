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Военная операция на Украине ,  
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Киев решил попросить объяснений у США из-за сообщений о задержках помощи

Сюжет
Военная операция на Украине
Politico и NBC сообщили, что США задержали поставки некоторых вооружений на фоне проверки своих складов и опасений в сокращении запасов. Киев запросил разъяснений, так как не получал уведомлений об этом
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Украина видит сообщения о задержке поставок согласованной США военной помощи, официальных уведомлений на этот счет не поступало, сообщило Минобороны страны.

«Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей. <...> Отдельные лица на Украине, которые в настоящее время дают публичные комментарии по этой ситуации, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными», — рассказали в ведомстве.

Ранее данные о задержках поставок приводили Politico и NBC News. Первое издание писало, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов после проверки собственных запасов и опасений в их сокращении.

По данным телеканала, задержаны поставки:

  • десятков ракет для системы ПВО Patriot;
  • тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для гаубиц;
  • более 100 ракет Hellfire;
  • более 250 высокоточных ракет GMLRS;
  • десятков ракет класса «земля — воздух» Stinger,
  • ракет класса «воздух — воздух» AIM;
  • гранатометов.

МИД Украины вызвал дипломата США из-за ограничения поставок оружия
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

В МИД Украины ранее пригласили временного поверенного в делах США Джона Хинкеля из-за приостановки поставок отдельных видов вооружения. Замглавы ведомства Марьяна Беца подчеркнула «критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что, как понимают в Кремле, причиной решения США стали «пустые склады, нехватка» оружия. «Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине — тем ближе окончание специальной военной операции», — добавил он (цитата по ТАСС).

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