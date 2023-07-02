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В Грузии назвали несправедливыми санкции Украины против Georgian Airways

Спикер Грузии Папуашвили: санкции Зеленского против Georgian Airways несправедливы

Введение санкций против авиакомпании Georgian Airways со стороны Украины являются несправедливым решением по отношению к грузинскому народу, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Я считаю, что сегодняшнее решение, которое было принято в отношении одного гражданина Грузии, безусловно, очень плохой шаг, предпринятый против грузинского народа некоторыми представителями украинской власти. С другой стороны, оценки, которые мы услышали от европейских и американских координаторов санкций, показывают, что это решение не имеет под собой никаких оснований», — сказал Папуашвили (цитата по Interpressnews).

При этом он отметил, что на Украине скрываются преступники Грузии — советник генпрокурора Украины Зураб Адеишвили и замначальника контрразведки Гия Лорткипанидзе. «Вместо того, чтобы выдать людей, создавших систему пыток грузинского народа — Зураба Адеишвили, Гию Лорткипанидзе, их выдвигают на высшие должности», — добавил Папуашвили.

Днем 1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в Россию. В частности, в санкционный список попал основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили. Ограничения будут действовать в течение десяти лет, они предусматривают блокировку счетов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за пределы страны.

В мае российский президент Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию после возобновления авиасообщения совершила российская авиакомпания «Азимут».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать авиакомпанию, а решение Путина сочла «очередной российской провокацией». Гаиашвили в ответ на это заявил, что Зурабишвили не будут пускать в самолеты Georgian Airways.

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Теги
Georgian Airways парламент Грузия санкции Украина Владимир Зеленский
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