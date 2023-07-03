Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер»

Шойгу спустя более чем неделю после мятежа Пригожина впервые сделал публичное заявление об этих событиях. Пригожин в течение нескольких месяцев критиковал ведомство и министра

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События в ходе попытки мятежа ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина 23-25 июня не сказались на том, как идет спецоперация на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск», — сказал он.

Министр отчитался об успехах российских сил в ходе боевых действий. По его словам, с 4 июня, когда Украина начала контрнаступление, ВСУ «лишились около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения», в том числе 15 самолетов, трех вертолетов, свыше 900 единиц бронетанковой техники (из них 16 танков Leopard — «практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», сказал Шойгу).

Между Пригожиным и Минобороны несколько месяцев длился конфликт, который начался с обвинений главы ЧВК в адрес ведомства из-за «снарядного голода». В июне ситуация обострилась из-за того, что Шойгу выпустил указ, согласно которому все добровольческие формирования должны подписать контракты с военным министерством. Как заявил Пригожин, это было «предпосылкой» к мятежу, так как возникла угроза прекращения существования ЧВК.

Вечером 23 июня глава «Вагнера» обвинил «военное руководство» в обстреле тыловых лагерей военной компании, Минобороны это заявление опровергло. Против Пригожина завели дело по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам назвал происходящее предательством.

На следующий день ЧВК блокировала военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулась в сторону Москвы. Вечером Пригожин объявил об остановке колонны примерно в 200 км от столицы и решении вернуться в полевые лагеря. Это произошло после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщил Кремль, Пригожину разрешили уехать в эту республику, его не стали преследовать по закону, как и бойцов ЧВК. Уголовное дело о вооруженном мятеже впоследствии было закрыто.

Глава «Вагнера» отмечал, что в ходе своих действий ЧВК также хотела привлечь к ответственности «лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО». Он не уточнял, кого имел в виду. Однако Лукашенко, раскрывая подробности переговоров с ним, упоминал Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, которых бы Пригожину, по его словам, никто не отдал.