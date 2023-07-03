Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Долги перед бюджетом за год выросли на ₽3 трлн Экономика, 13:24
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 13:11
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 13:09
В шахматах впервые применят VAR Спорт, 13:09
Россия решила сократить экспорт нефти в августе на 0,5 млн барр. в сутки Бизнес, 13:08
Глава UFC признал, что помогает организовать бой Маска и Цукерберга Спорт, 13:07
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $16,5 млрд Финансы, 13:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:05
ГК «Галс-Девелопмент» — девелопер года по версии премии «Поселок года» Пресс-релиз, 13:03
В Москве грузовик раздавил легковой автомобиль Общество, 13:01
Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер» Политика, 12:57
Москва за полгода выполнила три четверти плана по вводу недвижимости Город, 12:56
Песков назвал Аксенова «настоящим бойцом» после предотвращения покушения Политика, 12:54
Apple выпустит вдвое меньше очков виртуальной реальности Vision Pro Life, 12:50
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер»

Министр обороны Шойгу: мятеж ЧВК «Вагнер» не повлиял на ход операции на Украине
Шойгу спустя более чем неделю после мятежа Пригожина впервые сделал публичное заявление об этих событиях. Пригожин в течение нескольких месяцев критиковал ведомство и министра
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

События в ходе попытки мятежа ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина 23-25 июня не сказались на том, как идет спецоперация на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск», — сказал он.

Министр отчитался об успехах российских сил в ходе боевых действий. По его словам, с 4 июня, когда Украина начала контрнаступление, ВСУ «лишились около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения», в том числе 15 самолетов, трех вертолетов, свыше 900 единиц бронетанковой техники (из них 16 танков Leopard — «практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», сказал Шойгу).

Между Пригожиным и Минобороны несколько месяцев длился конфликт, который начался с обвинений главы ЧВК в адрес ведомства из-за «снарядного голода». В июне ситуация обострилась из-за того, что Шойгу выпустил указ, согласно которому все добровольческие формирования должны подписать контракты с военным министерством. Как заявил Пригожин, это было «предпосылкой» к мятежу, так как возникла угроза прекращения существования ЧВК.

Вечером 23 июня глава «Вагнера» обвинил «военное руководство» в обстреле тыловых лагерей военной компании, Минобороны это заявление опровергло. Против Пригожина завели дело по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам назвал происходящее предательством.

Читайте на РБК Pro
Как фешен-аутсайдеры создали бренд, о котором поет Бейонсе
От грузчика до гендиректора Walmart: 5 бизнес-уроков Дага Макмиллона
Как создавать идеальные картинки и тексты с помощью нейросетей — 6 правил
Что, если не Дубай. К каким люксовым локациям ОАЭ следует присмотреться

На следующий день ЧВК блокировала военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулась в сторону Москвы. Вечером Пригожин объявил об остановке колонны примерно в 200 км от столицы и решении вернуться в полевые лагеря. Это произошло после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщил Кремль, Пригожину разрешили уехать в эту республику, его не стали преследовать по закону, как и бойцов ЧВК. Уголовное дело о вооруженном мятеже впоследствии было закрыто.

Глава «Вагнера» отмечал, что в ходе своих действий ЧВК также хотела привлечь к ответственности «лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО». Он не уточнял, кого имел в виду. Однако Лукашенко, раскрывая подробности переговоров с ним, упоминал Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, которых бы Пригожину, по его словам, никто не отдал.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Шойгу ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Военная операция на Украине
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
WSJ узнала о звонке главы ЦРУ Нарышкину из-за действий Пригожина
Политика
ЧВК «Вагнер» объявила о приостановке набора бойцов
Политика
Членов «Единой России» подготовили к разговорам о действиях «Вагнера»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter