Что Путин и Лукашенко рассказали о мятеже, Пригожине и «Вагнере». Главное

Кто финансировал ЧВК «Вагнер», как проходил разговор Лукашенко и Пригожина, зачем Белоруссии командиры «Вагнера». Главное из выступлений Путина, Лукашенко и Золотова – в материале РБК

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Росгвардии Виктор Золотов во вторник раскрыли подробности событий последних дней. Из их выступлений стало известно о схемах финансирования ЧВК «Вагнер», а также о том, как удалось убедить Евгения Пригожина отказаться от продолжения марша на Москву.

О финансировании ЧВК «Вагнер»

На встрече с военными Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. По его словам, только с мая 2022 по май 2023 года из государственного бюджета на эти цели было потрачено ₽86,2 млрд. При этом ₽80 млрд, как рассказал президент, собственник компании «Конкорд» через «Военторг» заработал от государства, поставляя продукты питания в армию.

По словам Путина, он надеется на то, что «в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше». По его словам, с этим еще предстоит разобраться.

Евгений Пригожин является учредителем и руководителем ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», чьим основным видом деятельности называется «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». 10 июня пресс-служба Пригожина опубликовала фотографию письма на имя министра обороны Сергея Шойгу, в котором бизнесмен утверждает, что поставкой продуктов питания для военнослужащих занимается с 2006 года, а полученную прибыль (Пригожин утверждает, что на май 2023 года она составила ₽147 млрд) направляет на финансирование проектов в Африке, а также в Сирии и других арабских странах. В этом письме Пригожин попросил освободить компанию «Конкорд» от обязательств по организации питания военнослужащих в зоне военной операции на Украине. Он объяснил это новыми правилами ценообразования продуктового набора. В 2012 году газета «РБК Daily» писала о том, что до 2012 года компания «Конкорд» обеспечивала 42% рынка питания для российских военнослужащих. Однако затем ее доля увеличилась, поскольку с «Военторгом» прекратился контракт у основного поставщика продуктов — RBE Group.

О переговорах 24 июня

Лукашенко рассказал, что с Пригожиным ему удалось связаться около 11:00. По его словам, трубку снял находившийся в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, который передал ее Пригожину.

По словам Лукашенко, ему достаточно долго пришлось уговаривать Пригожина отказаться от продолжения похода на Москву, он предупреждал, что его отряды «на полпути раздавят как клопа».

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Белорусский президент рассказал, что первым делом ему удалось уговорить Пригожина отказаться от требования «отдать» ему министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова. «Я говорю: «Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое» — сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что общался с Владимиром Путиным после утреннего телеобращения российского президента. «Я понял: принято жестокое решение — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его», — сказал белорусский президент.

Лукашенко также рассказал, что в переговорах принимал участие глава ФСБ Александр Бортников.

О Пригожине

Лукашенко рассказал, что первые полчаса разговор с Пригожиным шел на «матерном языке». При этом основатель ЧВК «Вагнер», по словам белорусского президента находился «в состоянии эйфории» и не хотел слушать его аргументы.

Путин, как отметил Лукашенко, предупреждал его, что бесполезно пытаться связаться с Пригожиным. «Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», — сказал белорусский президент.

Лукашенко также предположил, что на Пригожина большое влияние оказывали его командиры. «Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии…»

В ходе выступления перед военными Путин ни разу не назвал Пригожина по имени. Накануне президент сказал, что «организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли не понимать, что мятеж будет в любом случае подавлен». «Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих». При этом он подчеркнул, что власти всегда относились к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер» с большим уважением, «потому что, действительно, они проявляли мужество и героизм».

О действиях армии и роли Сергея Шойгу

Владимир Путин в ходе выступления на Соборной площади перед военнослужащими Министерства обороны, Росгвардии, спецслужб, ФСБ, МВД (на площади находился в том числе и министр обороны Сергей Шойгу) заявил, что вооруженным силам удалось практически остановить гражданскую войну. По его словам, в сложные времена они встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. «Армия и народ не были с мятежниками».

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что был уверен в победе над мятежом. Тот факт, что колонна ЧВК «Вагнер» остановилась лишь в 200 километрах от столицы он объяснил желанием сконцентрировать все силы на подступах к Москве. «Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», — сказал он.

Лукашенко признал, что «ситуацию прошлепали», и «столкнулись два человека, которые воевали на фронте». При этом он отметил, что знаком с работой Шойгу. «Незаслуженно его порой критикуют», — сказал он.

Путин подчеркнул в выступлении, что костяк руководства Вооруженных сил должен в ближайшем будущем формироваться из тех, кто проявляет себя в боевой работе.

О будущем ЧВК «Вагнер»

Лукашенко заявил, что белорусам не нужно опасаться командиров ЧВК «Вагнер», которые приедут в страну. По его словам, они смогут поделиться опытом с местными военными. «Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно», — сказал он.

Что касается Евгения Пригожина, то, по словам Лукашенко, он уже находится на территории Белоруссии. «Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (членов «Вагнер» — ред.) счет», — сказал он.

Лукашенко заверил, что охраной завезенного в Белоруссию российского ядерного оружия «вагнеровцы» заниматься не будут.

Также белорусский президент опроверг информацию о строительстве в стране полевых лагерей для вагнеровцев. «Но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста».

Владимир Путин о будущем ЧВК «Вагнер» говорил накануне в телевизионном обращении к россиянам. Тогда президент заявил, что у бойцов компании будет возможность продолжить службу в России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. «Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал он.