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Что Путин и Лукашенко рассказали о мятеже, Пригожине и «Вагнере». Главное

Кто финансировал ЧВК «Вагнер», как проходил разговор Лукашенко и Пригожина, зачем Белоруссии командиры «Вагнера». Главное из выступлений Путина, Лукашенко и Золотова – в материале РБК
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Росгвардии Виктор Золотов во вторник раскрыли подробности событий последних дней. Из их выступлений стало известно о схемах финансирования ЧВК «Вагнер», а также о том, как удалось убедить Евгения Пригожина отказаться от продолжения марша на Москву.

О финансировании ЧВК «Вагнер»

На встрече с военными Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. По его словам, только с мая 2022 по май 2023 года из государственного бюджета на эти цели было потрачено ₽86,2 млрд. При этом ₽80 млрд, как рассказал президент, собственник компании «Конкорд» через «Военторг» заработал от государства, поставляя продукты питания в армию.

По словам Путина, он надеется на то, что «в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше». По его словам, с этим еще предстоит разобраться.

Евгений Пригожин является учредителем и руководителем ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», чьим основным видом деятельности называется «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

10 июня пресс-служба Пригожина опубликовала фотографию письма на имя министра обороны Сергея Шойгу, в котором бизнесмен утверждает, что поставкой продуктов питания для военнослужащих занимается с 2006 года, а полученную прибыль (Пригожин утверждает, что на май 2023 года она составила ₽147 млрд) направляет на финансирование проектов в Африке, а также в Сирии и других арабских странах. В этом письме Пригожин попросил освободить компанию «Конкорд» от обязательств по организации питания военнослужащих в зоне военной операции на Украине. Он объяснил это новыми правилами ценообразования продуктового набора.

В 2012 году газета «РБК Daily» писала о том, что до 2012 года компания «Конкорд» обеспечивала 42% рынка питания для российских военнослужащих. Однако затем ее доля увеличилась, поскольку с «Военторгом» прекратился контракт у основного поставщика продуктов — RBE Group.

О переговорах 24 июня

Лукашенко рассказал, что с Пригожиным ему удалось связаться около 11:00. По его словам, трубку снял находившийся в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, который передал ее Пригожину.

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По словам Лукашенко, ему достаточно долго пришлось уговаривать Пригожина отказаться от продолжения похода на Москву, он предупреждал, что его отряды «на полпути раздавят как клопа».

Что Путин и Лукашенко рассказали о мятеже, Пригожине и «Вагнере». Главное
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Белорусский президент рассказал, что первым делом ему удалось уговорить Пригожина отказаться от требования «отдать» ему министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова. «Я говорю: «Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое» — сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что общался с Владимиром Путиным после утреннего телеобращения российского президента. «Я понял: принято жестокое решение — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его», — сказал белорусский президент.

Лукашенко также рассказал, что в переговорах принимал участие глава ФСБ Александр Бортников.

О Пригожине

Лукашенко рассказал, что первые полчаса разговор с Пригожиным шел на «матерном языке». При этом основатель ЧВК «Вагнер», по словам белорусского президента находился «в состоянии эйфории» и не хотел слушать его аргументы.

Путин, как отметил Лукашенко, предупреждал его, что бесполезно пытаться связаться с Пригожиным. «Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», — сказал белорусский президент.

Лукашенко также предположил, что на Пригожина большое влияние оказывали его командиры. «Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии…»

В ходе выступления перед военными Путин ни разу не назвал Пригожина по имени. Накануне президент сказал, что «организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли не понимать, что мятеж будет в любом случае подавлен». «Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих». При этом он подчеркнул, что власти всегда относились к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер» с большим уважением, «потому что, действительно, они проявляли мужество и героизм».

О действиях армии и роли Сергея Шойгу

Владимир Путин в ходе выступления на Соборной площади перед военнослужащими Министерства обороны, Росгвардии, спецслужб, ФСБ, МВД (на площади находился в том числе и министр обороны Сергей Шойгу) заявил, что вооруженным силам удалось практически остановить гражданскую войну. По его словам, в сложные времена они встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. «Армия и народ не были с мятежниками».

Что Путин и Лукашенко рассказали о мятеже, Пригожине и «Вагнере». Главное

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что был уверен в победе над мятежом. Тот факт, что колонна ЧВК «Вагнер» остановилась лишь в 200 километрах от столицы он объяснил желанием сконцентрировать все силы на подступах к Москве. «Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», — сказал он.

Лукашенко признал, что «ситуацию прошлепали», и «столкнулись два человека, которые воевали на фронте». При этом он отметил, что знаком с работой Шойгу. «Незаслуженно его порой критикуют», — сказал он.

Путин подчеркнул в выступлении, что костяк руководства Вооруженных сил должен в ближайшем будущем формироваться из тех, кто проявляет себя в боевой работе.

О будущем ЧВК «Вагнер»

Лукашенко заявил, что белорусам не нужно опасаться командиров ЧВК «Вагнер», которые приедут в страну. По его словам, они смогут поделиться опытом с местными военными. «Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно», — сказал он.

Что касается Евгения Пригожина, то, по словам Лукашенко, он уже находится на территории Белоруссии. «Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (членов «Вагнер» — ред.) счет», — сказал он.

Лукашенко заверил, что охраной завезенного в Белоруссию российского ядерного оружия «вагнеровцы» заниматься не будут.

Также белорусский президент опроверг информацию о строительстве в стране полевых лагерей для вагнеровцев. «Но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста».

Владимир Путин о будущем ЧВК «Вагнер» говорил накануне в телевизионном обращении к россиянам. Тогда президент заявил, что у бойцов компании будет возможность продолжить службу в России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. «Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал он.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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Владимир Путин

политик, президент России

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политик, президент Белоруссии

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Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

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