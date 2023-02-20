Пригожин заявил о требованиях «повиниться» в обмен на снаряды для ЧВК

По словам основателя ЧВК «Вагнер», проблему «снарядного голода» не удается решить, несмотря на все его связи

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Евгений Пригожин заявил, что вопросы о боеприпасах для ЧВК «Вагнер» остаются абсолютно не решенными.

«Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства и связи. Все кивают куда-то наверх и говорят: «Вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там. Вам надо извиниться и повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы». Перед кем извиниться? Кому повиниться? 140 млн россиян, пожалуйста, скажите, перед кем я должен извиниться, чтобы мои парни погибали в два раза реже?» — говорится в его голосовом сообщении в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина».

По словам Пригожина, гибнут также бойцы других подразделений, которых не может прикрыть ЧВК «Вагнер» из-за «снарядного голода».

Пригожин при этом заявил, что боеприпасы в стране есть: «Промышленность решила все проблемы и делает то, что не делалось по объемам за последние 80 лет во всем мире». При этом он утверждает, что знает и склады, и номера партий, и номера ящиков. «Знаю точно, что эти боеприпасы есть», — сказал Пригожин.

Основатель ЧВК также заявил, что, когда российской группировкой командовал генерал Сергей Суровикин, проблем с боеприпасами не было. «Я никого не обвиняю и никому не хочу предъявлять. Оставьте свои капризы и дайте боеприпасы», — сказал он.

РБК направил запрос в Минобороны России.

На прошлой неделе в Сети появилось видеообращение группы артиллеристов ЧВК «Вагнер», которые сообщили о нехватке боеприпасов. Комментируя это, Пригожин заявил, что его бойцы не дискредитировали Минобороны. «Я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую дискредитацию армии», — заявил он.