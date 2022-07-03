В ЛНР заявили о начале боев за Северск

Начались бои за Северск, сообщили в МВД ЛНР. Согласно опубликованной карте, силы наступают с северо-запада, севера и востока. По данным UNICEF, в городе живут более 12 тыс. человек, он находится в 15 км от Лисичанска

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Начались бои за город Северск, расположенный в Бахмутском районе, заявил в Telegram помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Бои за Северск уже начались», — написал он.

Киселев приложил к публикации карту, на которой указано, что наступающие силы движутся с востока, севера и северо-запада, тогда как украинские войска изображены покидающими Северск в направлении юга и юго-запада.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», город находится примерно в 15 км от Лисичанска, со Славянском его разделяют около 25 км.

UNICEF сообщал, что в Северске проживают 12,3 тыс. человек. На сайте Бахмутской районной рады сказано, что в Северской городской территориальной общине (объединяет семь населенных пунктов, включая Северск) живут 13,4 тыс. человек.

Северск расположен на территории, которую власти ДНР считают частью республики, поскольку город находится в границах Донецкой области Украины. Россия признала республики Донбасса в административных границах областей Украины. В Киеве и большинстве других стран мира настаивают, что контролируемые ЛНР и ДНР территории являются частью Украины.

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Участие сил ЛНР в боевых действиях на территории ДНР ранее анонсировал глава Донецкой республики Денис Пушилин. Он отметил, что такое решение позволит «ускорить освободительную операцию». По словам Пушилина, прежде силы ДНР помогли ЛНР «закрыть ситуацию», теперь «логическое завершение» в том районе позволит оказать ответную поддержку.

Днем 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Глава Минобороны сообщил, что взяты под контроль Лисичанск (город-спутник Северодонецка) и расположенные поблизости населенные пункты, в частности город Новодружеск и село Белая гора.

Спецоперация России на Украине началась более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он утверждал, что в течение восьми лет официальный Киев вел политику «геноцида» в отношении жителей Донбасса, Москва намерена «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, провести «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

«Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России», — добавил Путин в конце июня, призвав не подгонять военных и не говорить о сроках завершения операции.



