Кадыров заявил, что Лисичанск взят под контроль
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что Лисичанск, город-спутник Северодонецка, взят под контроль российскими силами. Ему об этом сообщил командир спецполка полиции им. Ахмата Кадырова Замид Чалаев.
«Мирные жители встречают наших бойцов с чувством облегчения», — уверяет Кадыров.
Он добавил, что потерь среди личного состава спецназа «Ахмат» нет. Глава Чечни продолжил: «То сопротивление, которым угрожали украинские националисты, оказалось сильно преувеличенной информационной уткой».
Днем 2 июля глава Чечни сообщал, что силы России и ЛНР продвинулись в центр города. Чтобы полностью взять Лисичанск под контроль, российским силам «хватило нескольких часов», рассказывал Кадыров. Он также сообщил, что в главном парке города военные установили красное Знамя Победы. По словам Кадырова, кольцо окружения города было плотным, из-за чего украинские силы не смогли бы прорваться через него.
О блокировании юга Лисичанска группой армии «Центр» сообщили в российском Минобороны около недели назад — 24 июня, на следующий день в Народной милиции ЛНР сообщили о боях в черте города. В сообщении ведомства говорилось, что российские силы прорвали «хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника».
Накануне в МВД ЛНР оценивали число бойцов территориальной обороны в Лисичанске в 2 тыс. человек. В Народной милиции республики также говорили, что в городе находится ряд высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины. «Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города», — заверили тогда в ведомстве.
Лисичанск считается одним из старейших городов Донбасса, он основан в 1710 году. В городе в начале года проживали более 103 тыс. человек, до начала боевых действий на его территории работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».
Лисичанск и Северодонецк были последними не подконтрольными ЛНР крупными городами в административных границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль в российском Минобороны сообщили 25 июня.