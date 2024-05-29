Белый дом ответил на слова Зеленского об участии Байдена на саммите в Швейцарии

Белый дом не подтвердил участие Байдена в саммите по Украине в Швейцарии

Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Белый дом США не подтвердил участие президента Джо Байдена на конференции по Украине, которая должна пройти 15–16 июня в Швейцарии. Трансляцию брифинга пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер вели на YouTube.

«Правительство США, разумеется, принимало участие в этом [формате], и американская сторона будет присутствовать на саммите, в том числе предстоящем», — отметила Жан-Пьер.

Днем ранее, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Байдена за возможный отказ ехать на саммит в Швейцарии. По его словам, американский президент нужен на предстоящей встрече и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. «Его отсутствию будет аплодировать [президент России Владимир] Путин, причем стоя», — заявил Зеленский.

26 мая источник Reuters подтвердил участие США в мирной конференции по Украине, но не уточнил, на каком уровне будет представлена страна. По данным агентства Bloomberg, Байден пропустит саммит в Швейцарии из-за встречи с донорами его предвыборной кампании в Калифорнии.

Швейцарский саммит пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили власти Швейцарии. В Кремле назвали конференцию бесперспективной.

Президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказались от участия в мероприятии.