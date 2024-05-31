В Китае объяснили, почему Пекину трудно принять участие в «саммите мира»
Китай не будет присутствовать на конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, из-за расхождений в требованиях и повестке, сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова приводит ТАСС.
«Между повесткой встречи, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества по-прежнему существует явный разрыв. Китаю трудно участвовать в этой встрече», — отметила официальный представитель.
Она уточнила, что организаторы саммита получили уведомление о «соображениях и озабоченностях Китая».
Мао Нин отметила, что Пекин всегда настаивал на проведении международной мирной конференции, в которой будут участвовать представители и России, и Украины. Их участие должно быть равноправным, а все мирные инициативы необходимо справедливо рассмотреть, добавили в китайском МИДе.
Ранее агентство Reuters сообщило, что китайская делегация не поедет на июньский саммит, поскольку не были выполнены выдвинутые Пекином условия. Киев просил китайского председателя Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена принять участие в конференции. Последний также до сих пор не подтвердил свое участие.
Российская сторона тоже не поддерживает запланированный саммит и требует от Киева отказаться от стремления вернуть границы 1991 года, приняв «новые территориальные реалии» и признав утрату суверенитета над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.
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