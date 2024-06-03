FT назвала три главные темы переговоров Си Цзиньпина и Путина в мае
Главными темами переговоров председателя КНР СИ Цзиньпина и российского президента Владимира Путина во время визита последнего в Китай (с 16 по 17 мая) были строительство газопровода «Сила Сибири-2», усиление присутствия китайских банков в России, а также вопросы по участию Китая в мирной конференции по Украине в Швейцарии, рассказали источники Financial Times (FT).
По их словам, вопрос по «Силе Сибири-2» обсуждается сторонами уже долгое время, однако цена на газ, которую предлагает Китай в рамках будущих контрактов, не устраивает Москву.
Как пишет FT, другие обсуждаемые главами государств темы — присутствие банков и мирная конференция, — вероятно, привели к прорывам. Так, Китай ранее отказался от участия в швейцарском саммите, указав на его бессмысленность без присутствия России. Источники газеты также рассказали, что Пекин может вскоре выделить один или несколько банков, которые будут сосредоточены на сделках с Россией, несмотря на риски санкций со стороны США.
Путин прибыл в Пекин утром 16 мая, его визит был приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Это была его первая зарубежная поездка с начала нового президентского срока.
После переговоров в Пекине лидеры России и Китая приняли совместное заявление. В нем обговаривалось сотрудничество по широкому кругу вопросов — от борьбы с изменением климата и разработки этических принципов работы с искусственным интеллектом до сдерживания неоколониализма и предотвращения фальсификации истории Второй мировой войны.
Страны также условились увеличить взаимные инвестиции, двустороннюю торговлю и долю в ней национальных валют, нарастить поставки нефти и газа, углубить взаимодействие в сфере мирного атома, включая совместное строительство атомных электростанций, и создать новые транзитные маршруты.
Товарооборот Китая и России после начала военной операции на Украине уже несколько раз обновлял рекорды и к концу 2023 года преодолел отметку в $240 млрд. Экспорт из Китая в Россию за прошедший год увеличился на 46,9% и составил около $110,97 млрд. Российский экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129,13 млрд.
Традиционно подавляющая доля китайских закупок в России приходится на минеральное топливо (нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь). Так, поставки газа из России (включая природный газ и СПГ) за прошлый год увеличились на 6,5% — до $11,7 млрд. Основной газопровод между странами — «Сила Сибири» — был запущен еще в 2018 году.Его экспортная производительность составляет 38 млрд куб. м в год. Договор о транспортировке российского газа в Китай подписали в 2014 году на 30 лет.
Проектирование газопровода «Сила Сибири-2» началось еще в 2020 году. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. км пройдет по территории России. Путин еще прошлой весной объявил о договоренности с Китаем по поводу строительства газопровода. «Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — заявил тогда президент. Вице-премьер Александр Новак при этом отмечал, что у Москвы и Пекина «есть общее понимание, что проект поддерживается».
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