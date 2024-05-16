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Эксклюзив

О чем в Пекине договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин

Российский президент завершил первую часть своего двухдневного визита в Китай
В Пекине прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. О чем договорились лидеры России и Китая и куда движутся отношения двух стран — в материале РБК
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Как прошел визит Путина в Китай

Российский лидер прибыл в Пекин поздним вечером (ранним утром 16 мая по местному времени), его визит приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Это первая зарубежная поездка Владимира Путина с начала нового президентского срока.

Как напомнил помощник российского президента Юрий Ушаков в преддверии поездки, лидер КНР Си Цзиньпин после переназначения на третий срок в марте 2023 года первым делом тоже посетил Россию. «Такая традиция является наглядным подтверждением высокого уровня двусторонних отношений, приоритетного внимания, которое уделяется с обеих сторон российско-китайскому партнерству. И это, безусловно, отражает также и личную химию, сложившуюся между двумя лидерами наших государств», — отметил Ушаков.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли в Доме народных собраний, где проводятся съезды Коммунистической партии Китая и другие крупные политические мероприятия. Китайский лидер встречал своего российского коллегу на площади Тяньаньмэнь в присутствии почетного караула. Прогремел артиллерийский салют, а затем оркестр Народно-освободительной армии Китая исполнил гимны двух стран. Прозвучали и «Подмосковные вечера».

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе. Путина сопровождали новый и прежний министры обороны — Андрей Белоусов и Сергей Шойгу, ныне секретарь Совета безопасности, глава МИД Сергей Лавров и Юрий Ушаков. В начале переговоров российский лидер отметил прогресс экономического сотрудничества двух стран, сообщив, что в 2023 году взаимный товарооборот увеличился почти на четверть, до $227 млрд. Путин также подчеркнул, что Россия и Китай сформировали «весомый портфель» из 80 крупных инвестиционных проектов. Си ответил, что постоянное углубление российско-китайских отношений стало «фактором поддержания глобальной стратегической стабильности и демократизации международных отношений».

«За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой», — сказал председатель КНР (цитата по ТАСС).

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После переговоров лидеры двух стран приняли участие в торжественном обеде, а затем открыли Год культуры России и Китая. «В известной песне того времени, 75 лет назад, — она часто исполняется и в наше [время], — есть фраза, ставшая крылатой: «Русский с китайцем — братья навек», — заметил Путин.

17 мая президент России отправится в Харбин, где примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Как ожидается, следующая встреча двух лидеров состоится в октябре на саммите БРИКС в Казани. В Кремле сообщили, что Пекин уже предварительно подтвердил свое участие.

О чем договорились лидеры

По итогам переговоров в Пекине была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В начале документа подчеркивается, что отношения между Россией и Китаем не носят блокового и конфронтационного характера, подобно военно-политическим союзам времен холодной войны, и не направлены против третьих стран.

«Как независимые центры формирующегося многополярного мира Россия и Китай будут в полной мере использовать потенциал двусторонних отношений в целях равноправного и упорядоченного продвижения этого процесса и демократизации международных отношений, консолидировать усилия на построении справедливого и рационального многополярного мироустройства», — говорится в документе.

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Он декларирует сотрудничество по широкому кругу вопросов — от борьбы с изменением климата и разработки этических принципов работы с искусственным интеллектом до сдерживания неоколониализма и предотвращения фальсификации истории Второй мировой войны. Два государства также условились увеличить взаимные инвестиции, двустороннюю торговлю и долю в ней национальных валют, нарастить поставки нефти и газа, углубить взаимодействие в сфере мирного атома, включая совместное строительство атомных электростанций, и создать новые транзитные маршруты.

В тексте декларации также отмечается одобрение Москвой «объективной и непредвзятой позиции» Пекина в отношении Украины. «Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса», — говорится в документе.

По итогам переговоров лидеров России и КНР были подписаны еще десять документов:

  • концепция развития острова Большой Уссурийский, чья территория разделена между Китаем и Россией;
  • меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития и Министерством коммерции КНР;
  • план совместных действий по санитарной охране территории между Роспотребнадзором и Главным таможенным управлением КНР;
  • протокол о фитосанитарных требованиях к экспортируемому из России в КНР топинамбуру;
  • протокол в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, также экспортируемой из России в КНР;
  • соглашение о сотрудничестве между ИТАР-ТАСС и информагентством «Синьхуа»;
  • меморандум о проведении Экспертного форума стран БРИКС;
  • меморандум о сотрудничестве «Газпром-Медиа Холдинга» и Медиакорпорации Китая (CMG);
  • меморандум о сотрудничестве между «Деловой Россией» и Китайским комитетом по содействию международной торговле;
  • соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек».

Куда движутся российско-китайские отношения

С 2013 года, когда Си Цзиньпин занял высший государственный пост в КНР, лидеры двух стран встретились уже больше 40 раз, в том числе на полях многосторонних форматов — БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такая частота встреч свидетельствует о высоком уровне отношений двух стран и широком круге взаимных интересов, заявил РБК научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

Заместитель директора ИМЭМО РАН, китаист Александр Ломанов, в свою очередь, отметил, что Пекин делает ставку на «дипломатию первых лиц». «Для внешней политики Китая основополагающими являются внешнеполитические идеи Си Цзиньпина. Это не некое абстрактное обобщение, а достаточно конкретные приоритеты и указания. Си Цзиньпин держит в своих руках всю китайскую внешнюю политику, одновременно являясь выразителем ее ценностей и стратегических идеалов», — пояснил он в беседе с РБК.

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Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (справа)

Поездке Путина предшествовали визиты в Пекин канцлера Германии Олафа Шольца и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также европейское турне Си, во время которого он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главным для западных представителей был вопрос поддержки Китаем военных действий России: по данным США и Евросоюза, Пекин стал одним из ключевых поставщиков материалов и технологий для российского оборонно-промышленного комплекса. Вашингтон и Брюссель публично и в частном порядке призывают Китай прекратить эти поставки и оказать давление на Россию для скорейшего прекращения боевых действий на Украине, грозя в противном случае санкциями против китайских компаний.

Впрочем, расчет на то, что Пекин станет воспринимать ситуацию вокруг Украины таким же образом, как Европа и США, не оправдан, считает Ломанов. «На Западе есть понимание, кто прав, кто виноват и что, соответственно, надо поддерживать того, кто прав, и наказывать того, кто виноват. Включить Си Цзиньпина в такие игры практически невозможно. Но, с другой стороны, он никоим образом не заинтересован в том, чтобы с кем-то поссориться», — отметил эксперт.

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Он полагает, что, если бы нынешний кризис случился 20 лет назад, когда Китай находился «на гребне глобализации», рычагов давления у западных стран было бы значительно больше: для Пекина было бы страшно и даже невозможно потерять весь объем западных инвестиций. «Но, поскольку нынешний кризис развивается уже после рукотворного упадка китайско-американских отношений, созданного [45-м президентом США] Дональдом Трампом, Китай прекрасно понимает, что в ближайшие десять лет будет становиться только хуже. И это не зависит от того, с кем дружит или не дружит Китай», — продолжил Ломанов.

На фоне растущей напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Москва и Пекин уделяют особое внимание развитию военных связей, что подтверждается участием в переговорах нового и бывшего министров обороны России. Особую обеспокоенность двух стран вызывает размещение Соединенными Штатами в Азии ракет средней и малой дальности. «Стороны самым решительным образом осуждают эти крайне дестабилизирующие шаги, несущие прямую угрозу безопасности России и КНР, и намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию в целях противодействия деструктивному и враждебному курсу Вашингтона на так называемое двойное сдерживание наших стран», — говорится в декларации по итогам переговоров Си и Путина.

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Фото:Annabelle Chih / Getty Images

В ней отмечается, что две страны условились расширить масштабы совместных учений и регулярно проводить морское и воздушное патрулирование. Но говорить о создании полноценного военного союза России и Китая некорректно, отмечают опрошенные РБК эксперты. По мнению Ломанова, подобный шаг подразумевал бы кардинальный пересмотр всей внешней политики КНР. «Пока Китай живет очень комфортно, и у него есть некий морально-институциональный геостратегический кодекс, который позволяет говорить, что Запад живет в менталитете холодной войны XX века, а Китай живет уже в XXI веке и готов дружить со всеми на равноправной основе», — пояснил он свою точку зрения.

Лукин также усомнился, что Россия и Китай пойдут по пути формирования полноформатного альянса и примут обязательства о взаимной обороне. «Что касается реагирования на угрозы безопасности, то, за исключением Белоруссии, нет ни одной другой страны, с которой у нас бы существовала подобная система консультаций по всему спектру вопросов», — заключил эксперт.

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Владимир Путин

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