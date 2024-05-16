Путин описал отношения с Китаем фразой «братья навек». Видео
Президент Владимир Путин во время визита в Пекин отметил, что отношения России и Китая «достигли самого высокого за всю историю уровня» и приобрели характер «подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».
Российский лидер также вспомнил песню, ставшую популярной 75 лет назад и в которой была крылатая фраза: «Русский с китайцем — братья навек».
Визит в Китай стал для Путина первой зарубежной поездкой после инаугурации. В Пекине он встретился с председателем Китая Си Цзиньпином. Тот назвал переговоры с российским президентом откровенными, дружескими и содержательными.
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