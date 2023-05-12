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Кабмин одобрил соглашение о «дальневосточном» маршруте газа в Китай

Правительство России одобрило соглашение о «дальневосточном» маршруте газа в Китай
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Российское правительство одобрило соглашение с Китаем о поставках газа по «дальневосточному» маршруту. Постановление кабинета министров на эту тему опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Правительство РФ постановляет одобрить соглашение между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по «дальневосточному» маршруту, подписанное в г. Москве и в г. Пекине 31 января 2023 года», — говорится в документе.

Правительство также решило внести в Госдуму проект закона о ратификации этого соглашения.

В августе 2022 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о начале проектирования «дальневосточного» маршрута для экспорта российского газа в Китай.

По словам Миллера, на газовом рынке с начала года сложилось две тенденции: с одной стороны, спрос на газ сократился на 40 млрд куб. м, из которых 30 млрд куб. м — это снижение, которое пришлось на 27 стран Европейского союза. «Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией 85%», — пояснил Миллер. Вместе с тем, по его словам, объем поставок газа на китайский рынок вырос на 60%.

Миллер назвал китайский рынок самым динамичным рынком в мире: в ближайшие два десятилетия прирост потребления газа в Китае составит 40% от мирового прироста потребления газа. «Поэтому мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это «дальневосточный» маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации», — сообщил Миллер.

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