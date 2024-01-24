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Китай удвоил закупки российского алюминия и масла

Китай в 2023 году удвоил закупки у России алюминия и растительных масел
В 2023 году Китай увеличил ввоз российского алюминия в два раза, во столько же — закупки растительных масел, а импорт драгоценных металлов из России — почти в полтора раза. Итоги внешней торговли России и Китая — в материале РБК
Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Китай в 2023 году увеличил импорт российских товаров на 12,7% (до $129,1 млрд), а опережающими темпами среди топ-10 товарных групп росли закупки российского алюминия (в 2,1 раза), растительных масел (в два раза), масличных семян и плодов (на 80%), драгоценных металлов (на 43%). Таковы результаты российско-китайской торговли за 2023 год, проанализированные РБК.

Рост поставок российского алюминия в Китай связан с переориентацией экспорта с рынков Евросоюза и США на рынки дружественных стран: страны ЕС существенно сократили закупки у России широкого круга товаров, не только подсанкционных, а США ввели заградительную пошлину на ввоз российского алюминия, говорит ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрей Гнидченко. Крупнейший российский экспортер алюминия — «Русал». Китай, в свою очередь, является крупнейшим производителем первичного алюминия в мире, но из-за больших объемов потребления вынужден импортировать металл.

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Экономика
Фото:Reuters

На топ-10 товарных групп (наиболее широкие категории товаров, выделяемые в торговой номенклатуре) по объему ввоза в Китай из России приходится 92% всего импорта российских товаров в КНР за прошлый год, следует из данных Главного таможенного управления КНР (российские власти из-за санкций не раскрывают детали товарооборота по странам).

Что Китай покупает у России

Традиционно подавляющая доля китайских закупок в России приходится на минеральное топливо (нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь). В 2023 году Китай импортировал рекордные 107 млн т российской сырой нефти — на 24% больше, чем в 2022 году. В стоимостном выражении импорт нефти из России в КНР составил $60,6 млрд — на 3,5% больше, чем в 2022-м ($58,6 млрд). Средняя цена российской нефти для Китая в расчете на один поставленный баррель составила $77,6, что выше, чем ценовой потолок, установленный странами G7 ($60).

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Впервые с 2018 года Россия обошла Саудовскую Аравию по физическим объемам поставок нефти в Китай и заняла первое место. Саудовская Аравия уступила свою рыночную долю более дешевой российской нефти, отмечает Reuters. Основным драйвером роста нефтяных поставок в Китай стала переориентация российского экспорта топлива с рынков недружественных стран, отмечали в декабрьской статье заведующий лабораторией международной торговли Института Гайдара Александр Кнобель и старший научный сотрудник центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук.

Импорт российских нефтепродуктов в КНР за прошлый год составил около $7,29 млрд — это в 2,3 раза больше, чем в 2022 году ($3,24 млрд). Поставки газа из России (включая природный газ и СПГ) увеличились на 6,5% — до $11,7 млрд.

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Экономика
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

Ввоз металлов платиновой группы (платина, палладий, родий) из России в КНР увеличился на две трети и достиг $1,88 млрд в 2023 году.

Основные объемы растительных масел, ввезенных из России в Китай за 2023 год, пришлись на подсолнечное (около $922 млн) и рапсовое масло ($1,49 млрд). Среди масличных культур — на соевые бобы ($686 млн, плюс 79% к 2022 году) и семена льна ($394 млн).

Среди крупнейших товарных групп, поставки которых из России в КНР в 2023 году снизились, выделяются древесина и изделия из нее (на 12%, до $3,17 млрд), а также черные металлы (в 2,7 раза, до $705 млн). Снижение экспорта древесины в Китай обусловлено государственной политикой в России, направленной на развитие лесопереработки (ограничение вывоза необработанной древесины), считает Гнидченко.

Что Россия ввозит из Китая

Объем китайского экспорта в Россию за год вырос почти в 1,5 раза — на 46,9% — до $111 млрд, следует из данных таможенной статистики КНР. Почти 60% стоимостных объемов китайского экспорта в Россию приходится на машины, оборудование и транспортные средства. Выделяется экспорт пассажирских автомобилей, который в 2023 году увеличился более чем в семь раз (до $11,5 млрд). С учетом грузовиков, автобусов, тракторов ($3,75 млрд в 2023 году) и автозапчастей ($2,05 млрд) поставки достигли $22,5 млрд.

«В части автомобильного рынка китайские поставщики воспользовались открывшимися возможностями на российском рынке из-за ухода западных брендов, которые привели к значительному удорожанию импорта из недружественных стран и остановке производств на предприятиях в России», — отмечали Кнобель и Фиранчук.

Экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в семь раз
Экономика
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Хотя доля Китая в товарообороте России оценивается почти в треть, доля России в китайской внешней торговле значительно уступает основным недружественным странам, а это сохраняет риски снижения взаимной торговли России и Китая в случае вторичных санкций, предупреждали авторы. Как сообщали западные СМИ в январе 2024 года, госбанки КНР ужесточили комплаенс в отношении российских контрагентов вслед за декабрьским указом президента США, который дает полномочия американскому Минфину вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц или за содействие поставкам определенных материалов и оборудования военно-промышленному комплексу России.

Некоторые китайские банки до декабря могли принимать доллары из России, а сейчас не могут, подтверждала РБК генеральный директор компании Shanghai ManYa Industry & Trade (занимается поставками в Россию оборудования, комплектующих, материалов) Майя Мань. «При списании или отправке денег с нас стали запрашивать новую дополнительную информацию: наименование товара, который идет, название производителя и получателя. При получении денег китайскому банку также необходимо предоставить информацию: от кого и за какие товары они получают деньги», — говорила гендиректор логистической компании Atvira Екатерина Кизевич.

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Финансы
Фото:VCG / Getty Images

«Очевидно, что и с китайской стороны ищут решение по обходу санкционного давления. Следует обратить внимание, что речь идет только о платежах в долларах, взаиморасчетов в рублях и юанях это не касается», — комментировали РБК в «Опоре России». Уже около 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях, говорил в ноябре первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Гальчева Анна Гальчева
При участии
Екатерина Виноградова
Китай импорт экспорт алюминий подсолнечное масло оборудование драгоценные металлы
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