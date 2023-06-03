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Киев увидел нехватку оружия для наступления

Офис Зеленского: Украине не хватает западного оружия для наступления
ВСУ нужно все — артиллерия, танки и бронетехника, и пока их недостаточно, считают в Киеве. Зеленский говорил ранее, что сроки наступления утверждены, несмотря на нехватку вооружений
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Для успешного наступления украинской армии необходимо больше вооружений, сейчас их может не хватать, заявил заместитель главы администрации президента Украины Игорь Жовква в интервью The Times.

«Я не военный, я работаю на дипломатическом фронте, и моя задача — больше оружия, больше поддержки, больше боеприпасов. Но если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, включая артиллерию, бронетехнику и танки», — пояснил он.

Жовква связал нехватку оружия с активными дипломатическими визитами президента Владимира Зеленского в государства-партнеры за последний месяц, и поставки техники стали «темой номер один в каждом разговоре» в Гааге, Хельсинки, Париже, Лондоне, Риме, Хиросиме, Кишиневе и Джидде. Он отдельно отметил вклад в этот процесс Великобритании и назвал ее одной из ведущих стран, «проявивших реальный энтузиазм и мужество».

The Times отмечает непоследовательность заявлений представителей Киева, что может быть намеренной попыткой ввести в заблуждение. В конце мая советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал об уже начавшемся наступлении Украины, но вскоре его слова фактически опроверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, рассказавший о готовности начать наступление «завтра, послезавтра или через неделю».

Комментировал планы ВСУ и Зеленский. По его словам, армия готова и проведет наступление, но сколько оно продлится и какими жертвами обернется — неизвестно. «Если честно, может произойти по-разному, совершенно по-разному», — добавил президент Украины. Он подчеркнул в конце мая, что сроки наступления утверждены.

Российские военные отслеживают заявления о готовящемся наступлении, говорили в Кремле. Руководство Крыма заверило в готовности к действиям ВСУ. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — пообещал глава республики Сергей Аксенов. Власти России критикуют поставки оружия Украине и настаивают, что достичь целей Москвы это не помешает.

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Украина наступление контрнаступление Великобритания
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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