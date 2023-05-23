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Сунак оценил шансы российской «стратегии выжидания» на Украине

Британский премьер Сунак: российская «стратегия выжидания» на Украине не сработает
Риши Сунак заверил в продолжении поддержки Украины странами Запада. По его словам, итоги саммита G7 подтверждают единство стран в этом вопросе
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Великобритания и другие члены G7 продолжат поддерживать Украину, прошедший саммит в Хиросиме показал единство стран в этом вопросе, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции по безопасности в Лондоне (трансляцию вел The Independent).

«Это была одна из самых сильных вещей на саммите — президент Зеленский, стоящий с лидерами G7. Я думаю, что это было убедительное послание, что мы едины с Украиной, мы продолжим нашу поддержку, и эта поддержка никуда не уйдет. Только недавно, на прошлой неделе, было новое заявление от американцев о поставке (истребителей) F-16», — сказал Сунак, отвечая на вопрос о том, продолжит ли Великобритания и другие страны Запада поддержку Украины в случае, если ее контрнаступление не будет успешным.

«Очевидно, что мы едины, исходя из тех сообщений, которые последовали из Хиросимы, что Украина может положиться на своих союзников в G7 и, в частности, на Великобританию. Мы продолжим ее поддерживать», — подчеркнул британский премьер.

«Мы сейчас ведем обсуждения с союзникам, какие могут быть долгосрочные соглашения с Украиной, многосторонние и двусторонние соглашения в сфере безопасности, чтобы обеспечить поддержку ей не только на это лето, на этот год или на следующий, а поддержку, на которую они смогут рассчитывать», — так Сунак ответил на вопрос ведущего о том, какое послание российскому президенту Владимиру Путину он мог бы сделать.

По мнению Сунака, часть российской стратегии — переждать, дождаться, когда западные демократии устанут от конфликта. «Нам надо четко показать, что эта поддержка будет на годы вперед. <... > Стратегия выжидания не сработает», — заявил Сунак.

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Саммит G7 проходил с 19 по 21 мая в японской Хиросиме. В «большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите также принимали участие делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Южной Кореи, с Островов Кука и из Союза Коморских Островов. Президент Украины Владимир Зеленский лично присутствовал на встрече лидеров, хотя изначально предполагалось, что он примет в ней участие по видеосвязи. Украинский президент прибыл в аэропорт Хиросимы в субботу на французском правительственном самолете.

19 мая телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что на саммите лидеров G7 в Хиросиме президент США Джо Байден поддержал союзнические программы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. В Белом доме затем подтвердили эти данные и уточнили, что в ближайшее время Вашингтон с союзниками определит, какие страны передадут Украине истребители и в каком количестве.

Позднее на пресс-конференции на полях саммита 21 мая Байден заявил, что США вместе с союзниками начнут обучение украинских летчиков эксплуатации истребителей четвертого поколения, среди которых американские F-16. Киев пообещал, что не будет использовать западные истребители для атак на российскую территорию, добавил Байден. Президент США также упомянул о ситуации в Бахмуте (Артемовске), заявив, что Украине такая техника «не помогла бы там совершенно», даже если бы была поставлена.

МИД России решения саммита «семерки» оценил как «набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, хотя Западом принято решение поставить самолеты Украины», «как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте». Передача истребителей Украине еще больше втянет западные государства в конфликт с Россией, но коренным образом ситуацию на фронте не изменит, заявил 23 мая Песков.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Джо Байден Военная операция на Украине Владимир Зеленский Риши Сунак поставки оружия F-16
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