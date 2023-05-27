Песков ответил на вопрос, к чему все движется

Поставки вооружения Украине западными странами и их все большее вовлечение в конфликт может затянуть его, но не изменит ситуацию коренным образом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Последний опубликовал видео в своем телеграм-канале.

Отвечая на вопрос, где предел эскалации и к чему все движется, Песков сказал: «Трудно сказать, где предел. Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит. Очевидно, что каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этот конфликт».

Однако кардинально изменить ситуацию это не может, добавил он. «Россия будет продолжать [специальную военную] операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач», — подчеркнул Песков.

Заявление Пескова прозвучало в контексте принятого США решения передать Украине истребители F-16. Киев просил поставить эти самолеты продолжительное время, однако Вашингтон отказывался это делать. Против этого выступал Берлин.

Однако в мае США объявили, что в будущем западные страны поставят Киеву истребители F-16. В следующие месяцы Вашингтон и его союзники определят, какие страны, в каком количестве и когда передадут самолеты Украине, сообщили в Белом доме.

Пентагон позднее заявил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию стран, которые проведут обучение украинских летчиков пилотированию F-16. Тренировки первых 20 военных начнутся в Великобритании. Власти Нидерландов не исключают передачу истребителей Киеву, писал Bloomberg.

Российский МИД назвал эти планы движением «по лестнице эскалации». Москва осуждает передачу вооружений Киеву.