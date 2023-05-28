Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:36
Эрдоган и Кылычдароглу проголосовали во втором туре выборов. Видео Политика, 13:29
Сестра Мирры Андреевой заменила Калинскую в основной сетке «Ролан Гаррос» Спорт, 13:13
Песков заявил об идущей против России «войне по всем фронтам» Политика, 13:12
Песков назвал позором для США слова сенатора Грэма о смерти россиян Политика, 13:01
Английский клуб заработает рекордные деньги за победу в одном матче Спорт, 12:59
Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента Политика, 12:51
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
В Иране призвали быть начеку после столкновений на границе с Афганистаном Политика, 12:44
Лавров назвал неприемлемой эскалацией план передать Украине F-16 Политика, 12:37
В десяти районах Белгородской области досрочно завершили учебный год Политика, 12:01
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 12:00
СКА получил права на лучшего молодого игрока КХЛ 2022 года Спорт, 11:44
Захарова напомнила сенатору США о холокосте после слов о смерти россиян Политика, 11:39
Клуб Дадонова сократил отставание в полуфинале Кубка Стэнли с «Вегасом» Спорт, 11:24

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил об идущей против России «войне по всем фронтам»

Дмитрий Песков заявил, что против России идет «война по всем фронтам»
Запад «не брезгует ничем» и посягает на то, что «раньше было святым», считает Песков. Несмотря на это, Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, сказал он и добавил, что цели военной операции остались прежними

Страны Запада ведут войну против России, в ходе которой они «посягают на то, что раньше было абсолютно святым», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

«В более широком смысле идет война. Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», — сказал он.

По утверждению Пескова, западные государства «не брезгуют ничем». Тем не менее, сказал он, Россия должна не поддаваться эмоциям, «сохранять собранность и силу, делать то, что нам выгодно», и донести до Запада свою точку зрения.

Он добавил, что цели военной операции на Украине, заявленные президентом Владимиром Путиным, не менялись и должны быть выполнены. Путин, объявляя о вводе войск в соседнюю страну 24 февраля 2022 года, назвал целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Летом того же года он заявил, что конечная цель — это «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре он назвал намерением Москвы ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его словам, создается на Украине.

Российские власти неоднократно заявляли, что Запад развязал против страны гибридную военную кампанию. «Цели не скрываются, они декларируются публично — разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», — говорил прошлой весной глава МИД Сергей Лавров, комментируя санкции против Москвы. Позднее он обвинил НАТО в том, что Североатлантической альянс фактически вступает в «прокси-войну» с Россией, поставляя оружие и военную технику Украине.

Министр обороны Сергей Шойгу 25 мая также заявил, что деятельность НАТО «приобрела максимально агрессивную направленность» по отношению к России и Белоруссии.

Читайте на РБК Pro
«Думай как супермыслитель»: 23 ментальные модели на все случаи жизни
Тренируем память: топ упражнений актеров для запоминания текстов
Секрет гибких навыков: как распознать их на собеседовании — The Economist
ОАЭ поднимает корпоративный налог. Есть ли альтернатива Эмиратам

Западные страны, хотя и оказывают Украине военную помощь, подчеркивают, что не являются сторонами конфликта. В НАТО заявляют, что не ищут конфронтации с Москвой.

Теги
Дмитрий Песков Украина Запад

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
МИД назвал Запад главным бенефициаром роста цен на продовольствие
Политика
В Кремле заявили о резистентности населения России к фейкам с Запада
Политика
Лавров заявил об исчерпавшем себя западном треке в политике России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter