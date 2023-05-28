Дмитрий Песков заявил, что против России идет «война по всем фронтам»

Песков заявил об идущей против России «войне по всем фронтам»

Запад «не брезгует ничем» и посягает на то, что «раньше было святым», считает Песков. Несмотря на это, Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, сказал он и добавил, что цели военной операции остались прежними

Страны Запада ведут войну против России, в ходе которой они «посягают на то, что раньше было абсолютно святым», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

«В более широком смысле идет война. Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», — сказал он.

По утверждению Пескова, западные государства «не брезгуют ничем». Тем не менее, сказал он, Россия должна не поддаваться эмоциям, «сохранять собранность и силу, делать то, что нам выгодно», и донести до Запада свою точку зрения.

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Он добавил, что цели военной операции на Украине, заявленные президентом Владимиром Путиным, не менялись и должны быть выполнены. Путин, объявляя о вводе войск в соседнюю страну 24 февраля 2022 года, назвал целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Летом того же года он заявил, что конечная цель — это «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре он назвал намерением Москвы ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его словам, создается на Украине.

Российские власти неоднократно заявляли, что Запад развязал против страны гибридную военную кампанию. «Цели не скрываются, они декларируются публично — разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», — говорил прошлой весной глава МИД Сергей Лавров, комментируя санкции против Москвы. Позднее он обвинил НАТО в том, что Североатлантической альянс фактически вступает в «прокси-войну» с Россией, поставляя оружие и военную технику Украине.

Министр обороны Сергей Шойгу 25 мая также заявил, что деятельность НАТО «приобрела максимально агрессивную направленность» по отношению к России и Белоруссии.

Западные страны, хотя и оказывают Украине военную помощь, подчеркивают, что не являются сторонами конфликта. В НАТО заявляют, что не ищут конфронтации с Москвой.