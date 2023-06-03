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Медведев исключил для уехавших возврат России в европейское лоно

Медведев: возвращения в европейское лоно для уехавших не будет
Для «отъехавших представителей «честной элиты» возврата к европейскому прошлому не будет, заверил замглавы Совбеза. Он пообещал предать анафеме новых политических лидеров, которые попробуют уничтожить «скрепленные кровью ценности»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Для «отъехавших «туда» представителей «честной элиты» возврата к европейскому прошлому в России не будет, а любые новые политические лидеры, которые попробуют уничтожить память и «скрепленные кровью ценности» после 24 февраля 2022 года, будут преданы анафеме как изменники, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Россия сегодня — совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом. Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скрепленные кровью ценности остаются очень надолго. <...> Мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан», — написал Медведев в телеграм-канале.

Если бы СССР, предположил замглавы Совбеза, распался в конце 1940-х годов и новые, демократические, власти объявили бы Великую Отечественную войну неправедной и решили бы «срочно замириться» с гитлеровским режимом, «понятно, что произошло бы с такими уродами». «В каждой семье была свежа память о страшной войне советского народа и погибших близких. И сейчас ситуация очень похожа, несмотря на иной масштаб вовлеченности населения в войну», — убежден он.

Поэтому надежды на возврат в «небинарное европейское лоно» у релокантов нет, они «одиноки и никому не нужны», считает Медведев. «Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или под бокал красного тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу», — заключил он.

Медведев неоднократно резко высказывался о тех, кто уехал из России после начала военных действий на Украине. В конце декабря прошлого года он предлагал рассматривать «предателей», которые «так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели», как врагов общества и не пускать их в Россию «до конца их дней». С теми, кто «переметнулся к врагу» и желает гибели своей стране, нужно поступать «по закону», а если он не работает, то «по особым правилам военного времени», призывал он. «Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — говорил политик.

Президент Владимир Путин в ответ на просьбу выразить личное отношение к уехавшим за рубеж говорил, что предпочел бы давать «не эмоциональные, а юридические оценки». В любом обществе есть те, кто в первую очередь думает о личных интересах, у каждого есть право выбора, отмечал он. При этом Путин убежден, что абсолютное большинство россиян готовы «все положить в интересах Родины». Те, кто «встал на путь предательства», понесут ответственность, но Россия не будет заниматься «охотой на ведьм» и наказывать тех, кто не поддерживает действия властей, заверил глава государства.

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