В Госдуму внесли законопроект о 13–15% НДФЛ для уехавших из страны

Правительство внесло в Думу законопроект о налогах для уехавших из страны

Если гражданин утратил налоговое резидентство в России, с него будут взимать НДФЛ в 13–15%, говорится в доработанном проекте правительства. Это уже третья попытка принять соответствующий закон

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о взимании НДФЛ по ставке 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн руб. в год) с дохода тех россиян, кто после выезда за рубеж утратил налоговое резидентство, но остается штатным сотрудником на дистанционной работе или фрилансером с российскими заказчиками. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Планируется, что новые правила с 2024 года начнут действовать для первых и лишь с 2025 года — для вторых.

Для уплаты налога нужно соблюдение как минимум одного из условий: получатель — российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке или средства поступают от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России. Резидентство утрачивается при нахождении вне России более 183 дней за один календарный год.

Минфин ранее отмечал, что законопроект решает вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ. «Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13 либо 15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов», — пояснял замминистра Алексей Сазанов.

Правительство начало разрабататывать поправки, которые регулируют и унифицируют налогообложение уехавших работников еще прошлым летом. Этот вариант третий по счету. В ноябре глава Минфина Антон Силуанов рассказывал о желании министерства закрепить в законодательстве ставки для уехавших работников на уровне 13 или 15%, а не 30% как для нерезидентов. Если законопроект примут, это условие будет выполнено.