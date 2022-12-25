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Путин заявил, что «не особенно-то осуждает» не показавших себя патриотами

Путин заявил, что «не особенно-то и осуждает» не провявивших себя истинными патриотами
В любом обществе есть те, кто в первую очередь думает о личных интересах, у каждого есть право выбора, заявил президент. Путин убежден, что абсолютное большинство россиян готовы «все положить в интересах Родины»

Президент России Владимир Путин заявил, что не особенно осуждает тех, кто на фоне военной операции на Украине не проявил себя истинным патриотом. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинные патриоты, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю — каждый человек имеет право выбора», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, удивило ли его что-то в поведении людей.

При этом Путин считает, что 99,9% россиян готовы «все положить в интересах Родины».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал лишить преференций и повысить налоговую ставку для тех, кто покинул Россию после начала военной операции. Он отметил, что есть те, кто наоборот, хочет дать преференции и льготы уехавшим из страны, чтобы их вернуть. «Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся.
Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — написал Володин в своем телеграм-канале. По его словам, в Думе работают над соответствующими изменениями в законодательстве.

В июле Минфин предложил увеличить налог для россиян, работающих из других стран, но получающих зарплату в России. Сейчас пока сотрудник остается налоговым резидентом, ставка НДФЛ для него составляет 13% (для высокооплачиваемых работников — 15%), а когда становится налоговым нерезидентом (для этого нужно находиться за пределами страны более 183 дней в году), обязательство платить российский НДФЛ пропадает. В министерстве предложили изменить законодательство так, чтобы после того, как такие сотрудники стали нерезидентами, ставка НДФЛ для них повышалась до 30%.

При этом в сентябре замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что министерство готово обсуждать снижение НДФЛ для работающих удаленно из-за границы, отметив, что основная задача властей — сохранение налоговой базы, а не ее увеличение. Глава Минфина Антон Силуанов в конце ноября говорил, что ведомство склоняется с сохранению НДФЛ для уехавших россиян, продолжающих вести бизнес или работать из-за границы, на уровне 13%.

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