Путин: Россия не будет сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону

Путин пообещал «не сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону»

Владимир Путин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Страны Запада будут пытаться «расколоть российское общество» и делать ставку на «национал-предателей», заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Он пообещал, что люди, которые «встали на путь прямого предательства», совершают теракты или преступления, направленные против территориальной целостности России, понесут ответственность. «Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам. <...> не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины, пусть это останется на их совести», — добавил президент.

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