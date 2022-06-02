Небензя заявил о готовности обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины

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Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Однако для этого, уточнил он, Украина должна разминировать подходы к портам.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника.

По данным агентства, детали плана представители трех стран и международной организации обговорят на встрече в ближайшие дни. Там будут обсуждаться маршрут, страхование и обеспечение безопасности судов с зерном, в том числе разминирование портов в Черном море.

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