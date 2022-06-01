Лавров заявил о готовности Турции помочь разминировать украинские порты

Такая договоренность была достигнута в разговоре Путина с Эрдоганом. Россия готова беспрепятственно пропустить суда с зерном из украинских портов, однако проблема заключается в «минных полях», созданных украинцами, сказал Лавров

Фото: AP

Турция постарается помочь в разминировании украинских портов для выхода из них судов с продовольствием, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

«По итогам разговора с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда», — рассказал Лавров.

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Он заявил, что с российской стороны препятствий для выхода грузов с продовольствием нет, они есть только со стороны Киева или Запада. По словам министра, проблемы с выходом из портов заключаются в «минных полях», которые установили украинские военнослужащие.

Лавров ранее говорил, что представители Украины должны разминировать прибрежные воды, после чего ВМФ России обеспечит в открытом море беспрепятственный проход судов с продовольствием в Средиземное море, а оттуда к пунктам назначения. МИД Украины считает, что для восстановления экспорта зерна с Украины нужна международная операция, так как односторонних гарантий Москвы недостаточно.

Президент России Владимир Путин обсудил с Эрдоганом вывоз украинского зерна и обеспечение безопасного судоходства в Черном и Азовском морях 30 мая. Тогда Путин выразил готовность содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов. До этого российский президент по телефону заявил об этом французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

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