Путин не принял приглашение Джонсона на саммит по вакцинам

Президент России не примет участия в виртуальном саммите по вакцинам, на который его пригласил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не примет участия в назначенном на 4 июня виртуальном саммите Global Vaccine Summit 2020, на который его пригласил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На высшем уровне участие не предусмотрено», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в саммите, посвященном созданию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом Песков выразил мнение, что в данном случае обращаться нужно в Минздрав как в специализированное ведомство.

26 мая посольство Великобритании в Москве в своем Telegram-канале сообщило, что Джонсон официально пригласил Путина принять участие в Global Vaccine Summit 2020. Главной задачей виртуального саммита посольство при этом назвало мобилизацию ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19.

На сайте МИД Великобритании указано, что среди целей саммита — собрать для GAVI не менее $7,4 млрд, которые помогут альянсу вакцинировать до 300 млн детей во всем мире от кори, брюшного тифа и полиомиелита и спасти 8 млн жизней в ближайшие пять лет.

В середине мая Путин поручил заранее оформить права России на вакцину от COVID-19. 2 июня Минобороны сообщило об отборе 50 добровольцев для испытания на них вакцины, разработанной на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны (головной разработчик средств защиты от биологического оружия в России, расположен в закрытом городке Сергиев Посад-6).

По словам директора центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) Александра Гинцбурга, массовая вакцинация россиян может начаться уже осенью. Мэр Москвы Сергей Собянин предупреждал, что полностью снять ограничения, введенные для борьбы с COVID-19, можно будет только после создания эффективной вакцины.