Пандемия коронавируса , 02 июн, 08:13
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Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19
В Министерстве обороны отобрали добровольцев для испытания российской вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «РИА Новости».
Как указывают в Минобороны, первая группа добровольцев заедет в медучреждения для обследования и подготовки к испытанию вакцины 3 июня. Для этого отобрали 50 военнослужащих, включая пятерых женщин.
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