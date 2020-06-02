Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

В Министерстве обороны отобрали добровольцев для испытания российской вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «РИА Новости».

Как указывают в Минобороны, первая группа добровольцев заедет в медучреждения для обследования и подготовки к испытанию вакцины 3 июня. Для этого отобрали 50 военнослужащих, включая пятерых женщин.

Материал дополняется.