В РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта

Ученые продолжают экспериментировать с вакцинами и формами их введения в организм. Новый вариант — препарат, где микрокапсулы с антигенами будут закреплены на субстрате из бактерий-пробиотиков, которые есть, например, в йогурте

Фото: Sebastiao Moreira / EPA / ТАСС

Российские ученые работают над новым типом вакцины против коронавируса. В ней антигены будут прикрепляться к бактериям-пробиотикам, которые содержатся в кисломолочных продуктах. Об этом вице-президент РАН Владимир Чехонин сообщил на онлайн-заседании президиума академии.

В препаратах подобного типа, объяснил он, антигены заключаются в микрокапсулы, которые защищают их от пищеварительных ферментов. «Мишенью для клонирования является ген, кодирующий S-белок коронавируса. Ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика, и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», — описал механизм Чехонин.

По словам академика, сейчас ведутся доклинические испытания препарата.

Ученые испытывают различные варианты вакцин от коронавируса, которые отличаются в том числе и характером введения в организм. Классический метод предполагает внутримышечные уколы. Но новосибирский центр «Вектор», например, в конце мая сообщал, что ведет работы по созданию вакцины, которую можно закапывать в нос. Готовая лекарственная форма этой вакцины была выпущена 21 мая и сейчас также находится на этапе доклинических испытаний.