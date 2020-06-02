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В РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта

Ученые продолжают экспериментировать с вакцинами и формами их введения в организм. Новый вариант — препарат, где микрокапсулы с антигенами будут закреплены на субстрате из бактерий-пробиотиков, которые есть, например, в йогурте
Фото: Sebastiao Moreira / EPA / ТАСС
Фото: Sebastiao Moreira / EPA / ТАСС

Российские ученые работают над новым типом вакцины против коронавируса. В ней антигены будут прикрепляться к бактериям-пробиотикам, которые содержатся в кисломолочных продуктах. Об этом вице-президент РАН Владимир Чехонин сообщил на онлайн-заседании президиума академии.

В препаратах подобного типа, объяснил он, антигены заключаются в микрокапсулы, которые защищают их от пищеварительных ферментов. «Мишенью для клонирования является ген, кодирующий S-белок коронавируса. Ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика, и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», — описал механизм Чехонин.

По словам академика, сейчас ведутся доклинические испытания препарата.

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Ученые испытывают различные варианты вакцин от коронавируса, которые отличаются в том числе и характером введения в организм. Классический метод предполагает внутримышечные уколы. Но новосибирский центр «Вектор», например, в конце мая сообщал, что ведет работы по созданию вакцины, которую можно закапывать в нос. Готовая лекарственная форма этой вакцины была выпущена 21 мая и сейчас также находится на этапе доклинических испытаний.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В апреле оперативный штаб по борьбе с эпидемией сообщил, что ВОЗ включила девять российских вакцин против COVID-19 в перечень перспективных лекарств от COVID-19. Шесть из них разработаны в «Векторе», две — компанией «БИОКАД» и одна — НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. В ВОЗ зарегистрировали восемь из них. Всего в России на конец мая продолжались работы над 47 вакцинами от коронавируса.

Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом» — Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) заявили о разработке еще одного метода лечения COVID-19. Его назвали «Светящийся газ»: медикам нужно использовать излучающий ультрафиолет газ, который останется активным при вдыхании и будет убивать вирус в легких. Вирусологи, опрошенные РБК, отнеслись к этому методу лечения скептически, назвав описанный «Росатомом» метод сомнительным с точки зрения безопасности для организма.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: РАН, вакцина, коронавирус
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