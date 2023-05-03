Атака беспилотников на Кремль. Главное

Днем 3 мая пресс-служба президента сообщила, что ночью на Кремль совершили атаку два дрона. Произошедшее в Кремле охарактеризовали как атаку на президента

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На кадрах с камер видеонаблюдения, на которые попал момент атаки, видно, что один из дронов, летевший со стороны Замоскворечья, взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. На крыше в этот момент находились два человека.

Кадры со взрывами и столбом дыма над Кремлем были впервые опубликованы в ночь на 3 мая в телеграм-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье». Администраторы канала сообщили со ссылкой на очевидцев о двух «хлопках» и выключении подсветки Кремля и Кремлевской набережной.