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Атака беспилотников на Кремль. Главное

Два беспилотника атаковали Кремль в ночь на 3 мая
Днем 3 мая пресс-служба президента сообщила, что ночью на Кремль совершили атаку два дрона. Произошедшее в Кремле охарактеризовали как атаку на президента
  • Днем 3 мая пресс-служба президента сообщила, что на Кремль была совершена атака. «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», — сообщили в пресс-службе.

Атака беспилотников на Кремль. Главное
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  • На кадрах с камер видеонаблюдения, на которые попал момент атаки, видно, что один из дронов, летевший со стороны Замоскворечья, взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. На крыше в этот момент находились два человека.

  • Кадры со взрывами и столбом дыма над Кремлем были впервые опубликованы в ночь на 3 мая в телеграм-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье». Администраторы канала сообщили со ссылкой на очевидцев о двух «хлопках» и выключении подсветки Кремля и Кремлевской набережной.

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки. В это время он находился в резиденции в Ново-Огарево. По словам Пескова, после случившегося график президента менять не будут.

Реакция властей

  • В Кремле заявили, что рассматривают произошедшее как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента» в преддверии мероприятий 9 мая. В проведении атаки Кремль обвинил «киевский режим».

  • Киев причастность к атаке отрицает. «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после атаки беспилотников на Кремль намерен потребовать «применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим». По его словам, никаких переговоров с Украиной больше быть не может.

  • После ночной атаки на Кремль необходимо принять «не только политические, но и законодательные решения» в сфере регулирования беспилотников, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. 

  • Соединенные Штаты не получали заблаговременного предупреждения об атаке беспилотников на Кремль, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, Вашингтон все еще собирает информацию о произошедшем.

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