Кремль отказался считать эвакуацию с «Азовстали» темой для переговоров

Зеленский сообщил, что Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей с «Азовстали», однако Песков заявил, что Путин ясно обозначил свою позицию: «гражданские могут выйти, военные должны сложить оружие и тоже выйти»

Завод «Азовсталь» в Мариуполе (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

В Кремле не видят темы для переговоров по ситуации вокруг эвакуации людей с территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент [Путин] сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь», — указал он.

Песков пообещал, что раненым и больным окажут медицинскую помощь. «Что может быть темой для переговоров в этом случае?» — задался он вопросом.

Ранее 28 апреля на брифинге с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона «готова к немедленным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали» и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей».

Позже в видеообращении в своем Telegram Зеленский сказал, что одной из главных тем на переговорах с Гутерришем стала эвакуация людей из Мариуполя. «Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», — заявил он, подчеркнув, что для этого необходимо и согласие России.

Накануне с Гутерришем встречался Владимир Путин в Москве. На переговорах Путин заявил, что если на «Азовстали» есть гражданские люди, «тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить». В офисе генсека позже сообщили, что российский президент «в принципе согласился» на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали».

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Генсек ООН обсудил с Зеленским эвакуацию из «Азовстали» в Мариуполе Политика

Мариуполь оказался в районе боевых действий почти с самого начала российской военной операции. 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил, что город взят, но на «Азовстали» укрылись «остатки формирований националистов». Путин приказал отменить штурм и заблокировать завод. 26 апреля во время разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что Мариуполь «освобожден» и «боевые действия там не ведутся». По мнению Путина, власти Украины должны отдать приказ сложить оружие заблокиро­ванным на территории завода военнослужащим.