Лавров обвинил Киев в попытке скрыть наемников при эвакуации из Мариуполя

На «Азовстали» есть персонажи, которые подтвердят наличие наемников среди украинских военных, а может и присутствие действующих офицеров западных стран, считает Лавров. По его мнению, их количество велико

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти Украины добиваются эвакуации всех находящихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию, чтобы скрыть наличие среди военных страны наемников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию MediaSet, текст опубликовал МИД.

Министр заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, его команда и «западные покровители» проявляют «упорное, даже истеричное» стремление по этому вопросу. По его мнению, это связано с тем, что среди находящихся на заводе есть большое число «персонажей, которые подтвердят наличие и наемников, может и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов».

«Огромное количество наемников из западных стран. Думаю, что разговоры про наличие «Вагнера» на Украине обусловлены именно желанием отвлечь внимание от того, что делают наши западные коллеги», — считает Лавров.

«Вы задали вопрос: разве устранение влияния нескольких десятков (даже тысяч) нацистов заслуживает того, чтобы подвергать рискам сорокамиллионную страну? Это не совсем корректный вопрос. Это вопрос, который касается коренных интересов безопасности Российской Федерации», — продолжил Лавров.

Министр заявил, что Москва поднимала эту тему «не один десяток лет», поскольку еще около двадцати лет назад западные страны стали говорить Киеву накануне каждых выборов, что им следует определиться, «с кем они: с Европой или Россией». Лавров также выразил уверенность, что власти Украины предпринимали усилия, чтобы Украины была меньше похожа на Россию, что вызывало одобрение у западных стран.

В частности, утверждает глава МИД, осуществлялись гонения на РПЦ, русский язык и российские СМИ, прекращались продажи всей печатной продукции на русском языке, принимались законы по «продвижению нацистской теории и практики».

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«Законы принимаются не для нескольких десятков тысяч бойцов радикальных батальонов, а для всей страны», — резюмировал Лавров.

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