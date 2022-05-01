Минобороны показало кадры эвакуации мирных жителей из «Азовстали»
Все освобожденные с территории металлургического комбината«Азовсталь» в Мариуполе гражданские лица эвакуированы в село Безыменное (Донецкой области). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает «РИА Новости».
По данным российских военных, всего были эвакуированы 80 человек, среди них женщины и дети. «Им был предоставлен ночлег, питание, медицинская помощь», — добавили в Минобороны.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Эвакуированных, которые решили выехать территорию, которую контролируют украинские власти, передали представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что около 100 гражданских лиц вывезли с территории «Азовстали». Он добавил, что завтра их встретят в Запорожье.
1 мая Мариупольский городской совет сообщил о возможности выехать из города на подконтрольную Украине территорию — в Запорожье. ТАСС и «РИА Норвости», в свою очередь, передавали, что с территории «Азовстали» 1 мая вывели 40 мирных жителей, в том числе 14 женщин и восемь детей, и доставили в Донецкую народную республику (ДНР).
26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве предложил привлечь к эвакуации мирных жителей с завода Международный комитет Красного Креста (МККК), Путин согласился. После этого в Управлении ООН по гуманитарным вопросам создали команду, которая займется эвакуацией с «Азовстали».
В Минобороны России ранее называли информацию о присутствии мирного населения на заводе вбросом.