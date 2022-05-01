Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Гол вратаря и аншлаг. Как Россия провела первый матч после отстранения Спорт, 19:51
Белгородский губернатор сообщил о локализации пожара на военном объекте Политика, 19:27
Минобороны показало кадры эвакуации мирных жителей из «Азовстали» Политика, 19:25
Алексей Жамнов отказался тренировать сборную России по хоккею Спорт, 19:16
В МИД Турции заявили о готовности Болсонару приехать в Москву с Эрдоганом Политика, 19:09
«Химки» вдесятером упустили победу над «Уфой» из-за пенальти в конце игры Спорт, 18:47
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 18:39
Белгородский губернатор сообщил о последствиях пожара на военном объекте Политика, 18:36
Российские хоккеисты обыграли Белоруссию в выставочном матче Спорт, 18:32
Оппозиция Армении объявила о «масштабных акциях неповиновения» со 2 мая Политика, 18:19
Как прошли первомайские акции по всему миру. Фоторепортаж Общество, 18:10 
Захарова назвала визит Джоли на Украину попыткой «перебить повестку» Политика, 18:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:03
Зеленский сообщил об эвакуации около 100 мирных жителей с «Азовстали» Политика, 17:59
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны показало кадры эвакуации мирных жителей из «Азовстали»

Video

Все освобожденные с территории металлургического комбината«Азовсталь» в Мариуполе гражданские лица эвакуированы в село Безыменное (Донецкой области). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает «РИА Новости».

По данным российских военных, всего были эвакуированы 80 человек, среди них женщины и дети. «Им был предоставлен ночлег, питание, медицинская помощь», — добавили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Зеленский сообщил об эвакуации около 100 мирных жителей с «Азовстали»
Политика
Завод &laquo;Азовсталь&raquo; в Мариуполе

Эвакуированных, которые решили выехать территорию, которую контролируют украинские власти, передали представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что около 100 гражданских лиц вывезли с территории «Азовстали». Он добавил, что завтра их встретят в Запорожье.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты
Инструкции
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью
Статьи
Pro
Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля
Статьи
Pro
Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции
Статьи

1 мая Мариупольский городской совет сообщил о возможности выехать из города на подконтрольную Украине территорию — в Запорожье. ТАСС и «РИА Норвости», в свою очередь, передавали, что с территории «Азовстали» 1 мая вывели 40 мирных жителей, в том числе 14 женщин и восемь детей, и доставили в Донецкую народную республику (ДНР).

26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве предложил привлечь к эвакуации мирных жителей с завода Международный комитет Красного Креста (МККК), Путин согласился. После этого в Управлении ООН по гуманитарным вопросам создали команду, которая займется эвакуацией с «Азовстали».

В Минобороны России ранее называли информацию о присутствии мирного населения на заводе вбросом.

Материалы к статье
Теги
Азовсталь эвакуация Военная операция на Украине
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
С территории «Азовстали» в Мариуполе вывезли еще 40 человек
Политика
Госагентства сообщили о выходе 25 гражданских с территории «Азовстали»
Политика
Кремль отказался считать эвакуацию с «Азовстали» темой для переговоров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter