Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Украине, а переговоры Японии и Британии о закупке снарядов зашли в тупик, пишет Bloomberg. Россия осуждает любую иностранную помощь Киеву

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Бразилия отклонила просьбы союзников о поставках боеприпасов Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских официальных лиц.

«Переговоры между Японией и Великобританией о закупке боеприпасов, похоже, зашли в тупик, в то время как Бразилия отклонила просьбы союзников о поставках боеприпасов Киеву», — приводит агентство слова источников.

Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post допустил отступление войск без поддержки Запада. В частности, по его словам, из-за пробуксовки с законопроектом США о военной помощи в конгрессе Киев «потерял полгода».

«Если вам нужно 8 тыс. патронов в день для защиты линии фронта, но у вас есть только, например, 2 тыс. патронов, то вам придется делать меньше, — сказал он. — Как? Конечно, отступать. Сократить линию фронта».

Прошлой весной в ЕС приняли решение поставить Украине 1 млн снарядов в течение года. Однако, по словам Зеленского, Киев получил лишь 30% от обещанного объема боеприпасов. По данным Bloomberg, европейские и украинские компании сотрудничают в наращивании внутреннего производства, но на это также потребуется время.

В апреле 2023 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва связал прекращение боевых действий с уступкой Украиной Крыма и обвинил ЕС и США в участии в конфликте вместо создания условий для мирных переговоров. После критики со стороны Киева он объяснил свои слова желанием подтолкнуть стороны к диалогу. Силва также исключал поставки оружия Украине и России.

Москва неоднократно осуждала любую помощь Киеву, указывая, что она лишь затянет конфликт и не изменит его исход.