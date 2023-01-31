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Президент Бразилии исключил поставки оружия Украине или России

Президент Бразилии Лула да Силва исключил поставки оружия Украине или России
Бразильский лидер Лула да Силва отметил, что Бразилиа находится на стороне мира и потому не будет оказывать помощь сторонам конфликта на Украине. Он выразил готовность поговорить с Путиным и Зеленским для достижения мира
Олаф Шольц и Луис Инасиу Лула да Силва
Олаф Шольц и Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Бразилия не будет поставлять оружие сторонам российско-украинского конфликта, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает Globo.

«Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов, чтобы их можно было использовать в [конфликте] между Россией и Украиной. Бразилия — страна мира. Поэтому Бразилия не хочет принимать в этом никакого участия, пусть даже косвенного», — сказал глава государства.

Лула да Силва указал, что Москва, начав боевые действия, «совершила грубую ошибку», однако «когда один не хочет, двое не воюют». Кроме того, бразильский лидер выразил желание оказать помощь в урегулировании конфликта, он отметил, что для этого готов поговорить и с российским коллегой Владимиром Путиным, и с украинским, Владимиром Зеленским.

За несколько дней до встречи Шольца и Лулы да Силва бразильская газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники сообщила об отказе президента Бразилии Германии, которая просила поставить боеприпасы для танков, чтобы передать Украине. Лула да Силва аргументировал свое решение тем, что не желает «провоцировать русских».

Путин и Лула да Силва уже проводили телефонные переговоры. Лидеры общались в декабре, тема Украины в разговоре не поднималась, следует из сообщения Кремля. Президенты обсуждали двустороннее сотрудничество и партнерство на международной арене, в том числе в рамках БРИКС.

1 января прошла инаугурация Лулы да Силвы, перед этим он встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая представляла Россию на мероприятии. На инаугурацию была приглашена и Украина, с ее представителем, вице-премьером Юлией Свириденко, бразильский лидер также провел встречу. Обеим он выразил стремление Бразилии к миру в конфликте между двумя странами.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Бразилия Украина военная помощь Лула да Силва
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