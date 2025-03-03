Кремль оценил перепалку Зеленского с Трампом

Перепалка показала, что перейти к мирному урегулированию будет сложно, сказал Песков. Усилий Вашингтона и готовности Москвы, по его словам, недостаточно, поскольку выпадет «очень важный элемент»

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Перепалка между президентами Украины и США в Белом Доме продемонстрировала, насколько тяжело будет выйти на траекторию мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Киевский режим и [президент Украины Владимир] Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы [к урегулированию] будет явно недостаточно, выпадает очень важный элемент», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, сейчас Россия видит, как «коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность».

«Остаются группы стран, которые, скорее, составляют партию войны, которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят, что необходимо скорее выйти на мирные условия, хотя и появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов», — добавил Песков.

Говоря о реакции главы государства Владимира Путина на конфликт, Песков отметил, что «безусловно, президент знаком с сутью произошедшего» и принял это во внимание.

«Все нюансы знает. Достаточно беспрецедентное событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей», — добавил Песков.

Ситуацию пресс-секретарь президента назвал непростой в плане урегулирования. Песков подчеркнул, что Москва продолжает диалог с Вашингтоном, нацеленный на нормализацию двусторонних отношений и создание условий для нормальной работы дипмиссий.

Зеленский вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом во время визита в Вашингтон 28 февраля. Конфликт произошел в Овальном кабинете Белого дома. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. Украинский президент после встречи досрочно покинул Вашингтон. Соглашение о ресурсной сделке, которое, как ожидалось, будет подписано в ходе визита, так и не было заключено.