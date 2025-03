Bloomberg узнал, что в Белом доме настаивают на отставке Зеленского

Некоторые помощники Трампа выступают за отставку Зеленского при любой сделке, сам республиканец менее радикален, пишет Bloomberg. Зеленский заявлял о готовности уйти с поста, если это потребуется для мира или вступления в НАТО

Фото: Justin Tallis / Getty Images

Некоторые чиновники в администрации американского президента Дональда Трампа выступают за отставку президента Украины Владимира Зеленского при заключении любой договоренности о мирном урегулировании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

В то же время сам Трамп придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые из его помощников, утверждает агентство. Зеленский ранее заявлял о готовности уйти в отставку, если это потребуется для достижения мира или вступления Украины в НАТО. Москва выступает против присоединения Украины к альянсу.

На саммите европейских лидеров, который прошел в Лондоне накануне, 2 марта, по его данным, обсуждался план «спасения» Зеленского, который двумя днями ранее вступил в перепалку с Трампом в Овальном кабинете Белого дома. На встрече также прорабатывались варианты получения поддержки США.

Этот план Европа намерена подкреплять путем убеждения Трампа в том, что некоторые в его собственной администрации не готовы отказаться от переговоров с Украиной, несмотря на конфликт в Белом доме, пишет Bloomberg.

Отношения Украины и США постепенно охладевали на фоне дискуссий о заключении ресурсной сделки. Ситуация существенно обострилась после перепалки перед журналистами между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, ожидавшееся подписание ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не состоялось.

The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal писали, что Трамп планирует оказать давление на Украину, в том числе за счет частичной или полной остановки ей помощи. Зеленский от ответа на вопрос об извинениях, которых требуют США, уклонился. Однако он подтверждал, что Киеву без помощи Вашингтона будет «очень, очень, очень трудно».

Россия любую помощь Киеву со стороны западных стран осуждает. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, к власти в США пришли люди, которые прямо говорят, что «хотят закончить все войны, хотят мира», но в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны.