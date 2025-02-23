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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о готовности уйти в отставку

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Зеленского, он готов уйти в отставку, если это потребуется для мира или вступления Украины в НАТО. Сомнения в его легитимности выражали лидеры России и США
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Татьяна Джафарова / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если это потребуется для наступления мира на Украине или вступления страны в НАТО. Свою позицию он раскрыл на пресс-конференции с украинскими СМИ.

«Я готов уйти, если это гарантирует мир для Украины. Могу обменять это на НАТО», — сказал Зеленский (цитата по «Зеркалу недели»).

К проведению выборов на Украине Киев призывал президент США Дональд Трамп, заявлявший, что у украинского лидера рейтинг одобрения составляет всего 4%. Также он называл его диктатором. 21 февраля Трамп сказал, что переговоры об урегулировании между Россией и Украиной можно проводить без участия Зеленского.

В ответ Зеленский говорил, что его сейчас заменить «никак не получится», связал данные о рейтинге одобрения 4% с «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий.

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Президент России Владимир Путин называл Зеленского нелегитимным президентом, ссылаясь на то, что его формальный срок полномочий на посту украинского лидера истек в мае 2024 года. Выборы в стране отменили из-за военного положения: закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

Материал дополняется.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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