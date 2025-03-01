Захарова отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Белом доме

Мария Захарова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне стала политическим и дипломатическим провалом Киева, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она обвинила Зеленского в безответственности и назвала его «поджигателем большой войны». По словам Захаровой, Трамп устроил украинскому президенту «беспрецендентную отрезвляющую взбучку».

Представитель российского МИДа подчеркнула, что справедливое и устойчивое достижение мира возможно только при полном устранении первопричин кризиса. Целями Москвы, добавила Захарова, остаются демилитаризация и денацификация Украины, а также признание существующих реалий «на земле».

Переговоры Зеленского с Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом прошли 28 февраля 2025 года вечером в Овальном кабинете Белого дома. На них лидеры США и Украины планировали подписать соглашение о совместной добыче ископаемых в качестве компенсации США за оказанную Украине военную помощь.

Однако во время встречи главы государств вступили в перепалку, в ходе которой Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении к США. В результате подписание документа было сорвано. Захарова сравнила перепалку в Белом доме со сценой из художественного фильма «Собачье сердце», на котором запечатлен момент, как профессор Преображенский отчитывает Полиграфа Полиграфыча Шарикова за «звериные поступки».